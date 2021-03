Exàmens i notes a TikTok

Els usuaris de TikTok estan utilitzant cada vegada més aquesta xarxa social per fer broma sobre les classes i els exàmens. Ho fan internautes de totes les edats, sexes i procedències, amb estils diversos i diferents posades en escena. En alguns casos extrems, hi ha hagut joves que han acabat insultant o assetjant professors. Però el material que té més èxit és aquell en què allò rellevant és el comentari irònic, no la identitat dels docents. Per aquesta raó, en les peces amb més visualitzacions, els professors no són gravats. Això sí, no es lliuren d'imitacions o recreacions, si cal, amb actors de suport. El confinament per la pandèmia del coronavirus, primer, i la docència mixta –meitat virtual, meitat presencial–, després, són temes recurrents en aquests vídeos. Com en altres continguts, els influencers estableixen els límits del que faran després els seus seguidors i imitadors. Els alumnes sempre s'han queixat dels deures, els treballs, les avaluacions... I els professionals que els instrueixen en col·legis o facultats sovint comparteixen també algunes de les seves ficades de pota: en llibres, articles, webs o pàgines de Facebook. L'eclosió de TikTok ha suposat una novetat que funciona, alhora, com a mofa i vàlvula d'escapament. Quan es cometen infraccions mitjançant atacs a l'honor o la intimitat dels professors o estudiants, qui actuen són els cossos de seguretat, els jutges i fiscals. Amb tot en la seva vessant lúdica, aquests vídeos són ja un fenomen.