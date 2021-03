En tren fins a la Costa Brava

La proposta d'un tren-tramvia que connecti Girona i la Costa Brava tot resseguint l'«anella» de les Gavarres no és nova, però torna a posar sobre la taula el problema de mobilitat en transport públic que pateix bona part de la Costa Brava i, molt concretament, el Baix Empordà, comarca que no disposa ni d'una trista estació de tren.

El desenvolupament de la mobilitat a la Costa Brava s'ha desenvolupat apostant estrictament per la carretera: es va desdoblar la C-31 i ara es planteja l'ampliació de la C-32 fins a Lloret, però el transport públic al litoral gironí continua essent molt deficitari i aboca a l'ús del vehicle privat. Anar amb autobús pot ser complicat, sobretot durant els mesos d'estiu, on el trànsit fa que els viatges es puguin convertir en eterns. I pel que fa al tren, cap problema per anar a fins a Figueres o Barcelona amb alta velocitat, però ja és més lent i amb pitjors horaris anar amb Rodalies des de Girona a Blanes o Portbou.

La proposta formulada per la Plataforma per la Promoció del Transport Públic pot semblar utòpica, però és pertinent i posa davant del mirall un model de mobilitat privada que no ha fet cap bé a la Costa Brava. Per tant, és digna, com a mínim, de ser escoltada.