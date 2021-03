La Borràs vol un món ben reprimit

Clar, quan un s'assabenta que la Laura Borràs ha visitat en Pablo Hasél a la presó pensa: de què ha anat a parlar amb un antisistema, una senyora que porta tota la vida vivint del sistema i que opta a viure-hi uns anys més? Costa de creure. Però es veu que sí, que va agafar el cotxe esportiu, la bossa Vuitton, les sabates Manolo Blahnik i la papallona groga a la solapa, i allà es va presentar, i si no va dur cap llima al presoner, va ser perquè a la ferreteria no en va trobar cap de luxosa, que per dur-n'hi una de15 euros no val la pena, per això que es quedi tancat.

La raó de la visita, dedueixo, és que la Borràs va saber que al bo d'en Hasél el volen obligar a compartir cel·la i a fer tasques de neteja com si fos un pres normal, i no un VIP. És natural que la Borràs, que té un peu i mig a la trena, volgués saber de primera mà si era cert que un cop allà no tindria cap minyona que li portés l'esmorzar al llit i li netegés les restes deixades distretament a l'inodor. La conversa entre el pres actual i la futura presa va ser esfereïdora, i posa de manifest la cruesa de sistema penitenciari espanyol.

-Així, és veritat que a la presó no pots sopar a la carta, has d'acceptar el vi de la casa i a més a més no hi ha Netflix?- li va preguntar al raper la líder llacista, horroritzada pel que li ve al damunt?

Els plors d'en Hasél com a tota resposta van ser suficients per confirmar que Espanya és feixista i Catalunya és gran.

En sortir de la visita, commoguda encara pel que li havia sigut revelat, la gegantina Borràs va publicar un tuit cridant a «internacionalizar la repressió». No sé què intentava dir, segurament -com de costum- no ho sap ni ella mateixa, però això significa textualment aconseguir que la repressió es faci extensiva a tot el planeta. Que no quedi un sol racó del món sense repressió. Molta gent va deduir d'aquesta frase que tota una exdirectora de l'ILC és una analfabeta incapaç d'escriure amb sentit, cosa que explicaria la seva candidatura a presidir Catalunya. Permetin-me que surti en la seva defensa, perquè que tingui aspecte permanent d'estúpida no significa que realment ho sigui, la Borràs va dir exactament el que volia dir: que la repressió s'ha d'expandir a totes les nacions.

Significa això que té ànima anarquista i creu que d'aquesta manera tindrà lloc la revolució mundial? Tampoc, només cal veure els seus modelets, que li haurien valgut el desdeny i segurament la riallada de Federica Montseny. No, el que passa és que la gran Laura, dit sigui en el sentit més anatòmic de l'expressió, vol per a tot el món la repressió que pateix Catalunya, ella és així de generosa.

Vol que els negrets de l'Àfrica que passen gana pateixin la mateixa repressió que ella, i puguin anar de restaurant cada dia sense preocupar-se del compte perquè ja el pagaran els catalans. Desitja que l'oposició de països com Turquia o Rússia, en lloc de patir per la seva vida, visqui tan reprimida com l'independentisme català, que pot sortir a totes les teles i ràdios a acusar Espanya de feixista. La Borràs vol internacionalitzar la repressió catalana perquè tothom, al món, tingui dret a queixar-se de la cruesa de la seva vida mentre es cruspeix un arrós amb llamàntol a un xiringuito de la Costa Brava. Qui pot ser tan insensible de no voler internacionalitzar tanta repressió?