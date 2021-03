Ja n'hi ha prou!, diuen ara

Arriben tard, però amb bona voluntat. Em refereixo als empresaris, als directius i executius d'empresa i a les associacions empresarials de tota mena que aquest dijous varen fer públic el manifest «Ja n'hi ha prou!. Centrem-nos en la recuperació». Una crida a favor de l'estabilitat política, la bona governació i la recuperació econòmica de Catalunya. Dic que arriben tard perquè em pregunto on carai han estat durant aquests darrers deus anys en què ha predominat el silenci davant la barbàrie governamental. Em responc que en el quiets i a la gàbia, muts, i en el no et facis mal veure, que tot això és molt català. De tota manera, també dic que la bona voluntat els acompanya ni que sigui a rebuf de la peremptòria necessitat de reactivar l'economia i que les seves empreses no facin fallida. Les coses clares i la xocolata espessa.

S'ha de tenir molt present que en aquest llarg període de bogeria política, liderada pels presidents i els governs d'Artur Mas, Carles Puigdemont i Joaquim Torra, comptant sempre amb la complicitat de l'associacionisme independentista de tipologia i formes distintes, inclosa la violenta, així com també el suport de gairebé el 50% de l'electorat, el silenci de la classe empresarial ha estat paorós. En alguns llocs, supòsit de les comarques gironines, fins i tot s'han posat al costat de la causa del procés cap a la independència o han tontejat amb ella, començant per la mateixa Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, encapçalada aleshores per l'olotí Domènec Espadalé, i seguida d'entitats i gremis representatius de gairebé tots els sectors econòmics. L'única excepció ha estat l'Antonio Escudero en la seva qualitat de president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, la patronal que representa els 4.650 establiments d'hostaleria de la província de Girona, que sempre ha dit les coses pel seu nom, i encertant al capdavall vist com ha quedat aquest important sector per l'arbitrària gestió de la pandèmia feta des del Govern.

D'altra banda, diguem-ho clar, ni l'Assemblea Nacional de Catalunya, ni l'Òmnium Cultural, ni el marquesat de Waterloo, ni menys la «caixa de resistència», no haguessin sigut ni segueixen essent res sense el suport econòmic d'empresaris amb noms i cognoms. Això de les «aportacions voluntàries» de la ciutadania «a la causa» només es troba en l'imaginari col·lectiu com una mena de Domund de la mena infància amb termòmetre inclòs. A la fi, aquest recapte era i segueix essent a beneficis dels més pobres del Tercer Món, però el primera ho ha estat i segueix essent a benefici dels llunàtics. La decadència de Catalunya, en tots els seus fronts, ha arribat de la mà de les elits i dels fills de papà, de la classe mitjana-alta, urbana o camperola, i no pas empesa pels obrers. El «procés» ha estat i segueix essent la revolució que els pensionistes, els empresaris, els pijos i els no llegits no varen poder fer perquè la generació política de la Transició els va fer la feina que ells mai no haguessin fet. Tampoc no la faran ni demà ni mai, la revolució, perquè, en paraules d'en Jordi Cuixart, cap dels seus fills vol anar a la presó. No n'hi ha més. Tururut!

No va trigar gaire la resposta a les quasi tres-centes personalitats i empreses que subscrigueren el citat manifest. El més petit de tots i petit en tot, en Pere Aragonès, els dutxava declarant solemnement la seva preferència per un govern integrat per ERC, JxCat, CUP i En Comú Podem, que ja li ha dit nanai. La transversalitat pregonada del matí fou escombrada a la tarda. Es reiterà la voluntat de caure en el mateix error dels últims anys: un Govern a favor de la independència, sigui com sigui, unilateral o pactada, amb els mateixos de sempre, políticament uns nans mediocres, però aquesta vegada amb els ex-psuqueros com a figura decorativa. No ha estat aquest el missatge enviat pels que anaren a votar, crec, sinó que s'havia de donar un cop de timó perquè la bona governació es deixés sentir i notar. Però mentre ERC emplaci els puigdemontistes, els comuns i els cuperos per fer «la nova Generalitat Republicana», com va recollir aquest diari, el missatge que se'ns transmet per part republicana és que volen seguir fent el boig, cobrar de l'erari públic i llençar definitivament el país pel precipici. Com uns Hasél qualsevol, però sense la repel·lent lletra de les seves cançons (?) i la insofrible música (?) que les acompanya, i en el benentès que els Mossos d'Esquadra culpables són per posar ordre i fer complir la llei. Seguim dins de cal psiquiatre.