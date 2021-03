«Attack on titan»,

el món reflectit en una animació

Pau Ruano Cortés - Girona

L'animació japonesa coneguda com a Attack on titan és una de les sèries de televisió més trencadores i interessants de la nostra època. Actualment aquests dibuixos animats segueixen en emissió tot i que queda poc per al seu gran final.

La història d'Attack on titan tracta sobre l'existència de titans que han acabat amb la major part de la població mundial, i aquesta, en conseqüència, s'ha vist obligada a confinar-se dins d'unes muralles per tal de protegir-se dels monstres que la volen caçar. Mentrestant, un grup de militars intentaran cercar la veritat sobre els titans mitjançant perilloses expedicions fora de les muralles que els resguarden.

A la quarta temporada d'Attack on titan es tracta un dels grans mals de la societat: el feixisme. Els personatges de la sèrie d'animació s'han vist adoctrinats des de petits per pensar de la manera que el govern volia i tracten la seva nació enemiga com a dimonis, castigant els seus contraris durant anys i justificant el sofriment del seu enemic excusant-se que aquest abans l'havia atacat en el passat. També s'ha manipulat part de la veritat i tan sols es mostra una fracció de què va ocórrer.

Algunes persones van acusar el creador de l'obra, Hajime Isayama, de promoure el feixisme. El que vertaderament volia Isayama era reflectir la realitat en la seva obra, donar a entendre que cap Estat té la veritat absoluta i que tota història té diferents punts de vista i fa falta conèixer la veritat individual de cadascú per obtenir una visió general de què ha passat, ja que cada país adopta i manipula la veritat com li convé.

Gràcies a aquesta sèrie de televisió podrem ser conscients de les veritats que s'amaguen i investigar pel nostre compte els diferents punts de vista d'una història per tal d'obtenir una visió general.

La cara del mal

Salvador Tarradas Ustrell - Gualta

Pels policies, fiscals, jutges, militars i feixistes, la cara del mal, les bèsties negres a anihilar (26 M de «hijos de puta») la representen els antisistema, anticapitalistes, anarquistes, feministes, rapers, LGTBI i independentistes. El novel·lista Wlilliam S. Burroughs va deixar escrit que la cara del mal és la cara de la necessitat total. Les seves lleis, pau i l'ordre estan basats en un sistema polític i econòmic capitalista salvatge que permet que els rics cada cop ho siguin més i els pobres siguin cada cop més miserables; que hi hagi un 43% dels joves sense horitzó laboral; més de quatre milions d'aturats; els bancs d'aliments desbordats; més gent dormint al carrer, més desnonats. Mentrestant, un babau coronat provoca els desfavorits, com la monarquia i l'aristocràcia van provocar-los a França el 1789. No, Sánchez: no és una revolta. Pot esdevenir una revolució.

Gràcies,

Montse Mas

Raul Vidal - Girona

Aquest mes tan especial per a una persona brillant en la seva vida professional, em refereixo a la Dra. Montse Mas, que per la seva qualitat com a persona i professionalisme es jubila el 26 d'aquest mes de març. Aquestes persones són les autèntiques heroïnes d'aquesta societat que ens toca viure, a tots els que hi som i desgraciadament els que no hi són, aportant per la meva part la seva caricatura més personalitzada, el meu homenatge per la seva tasca a l'ambulatori pertanyent als barris de Germans Sàbat, i altres barris de l'entorn. Eternament estaré agraït pels tractaments rebuts. M'has tractat com si fos de la teva família. Gràcies, estimada Montse Mas.