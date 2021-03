Mediterràniament

Ja fa temps que els creatius responsables de les campanyes publicitàries d'Estrella Damm aposten per posicionar una de les cerveses més populars del país entre dos eixos principals: el Mediterrani i la gastronomia d'avantguarda. Els seus espots expliquen petits contes d'aventures i d'amor en un entorn paradisíac i es dirigeixen principalment a un públic jove i responsable, festiu però amb mesura. L'èxit és ben merescut. Tothom espera l'estrena igual que fa anys esperàvem l'anunci de les «bombolles» per Nadal.

Un dels màxims cobeneficiaris de l'actual campanya d'aquest «suc» de civada és la Vila de Roses. Aquest ja és el segon any que la marca ha triat localitzacions del nostre entorn per mostrar al món l'extraordinària bellesa d'aquesta part de la Costa Brava, per la qual en aquesta ocasió es passegen entre cala Montjoi i punta Falconera alguns dels millors i més prestigiosos cuiners del món, des de Ferran Adrià, passant pels germans Roca, Carme Ruscalleda i fins al madrileny Dabiz Muñoz. El seu missatge és d'esperança: amb treball i excel·lència renaixerem, com l'au Fènix, de les cendres de la pandèmia.

Damm aconsegueix així una fita de la qual espero que els responsables de la promoció turística de Roses prenguin nota: posar el focus sobre aquella característica que ens és única i que distingeix Roses d'entre totes les destinacions turístiques del nostre entorn i del món sencer: la gastronomia. I no, no vull dir que no hi hagi altres pobles on també es pugui menjar bé. En Mateu Casañas i els seus companys (Compartir, Cadaqués i Disfrutar, Barcelona), la família Jordà-Giró (Empòrium, Castelló d'Empúries) o l'Albert Sastregener (Bo.tic, Corçà) em matarien! I aquests són només alguns. Però la concentració de restaurants que ofereixen als seus clients àpats d'una qualitat fora de sèrie i a uns preus «raonables», és a Roses (i els seus voltants) més alta que fins i tot a moltes grans ciutats. I a més, Roses ha estat durant cinc anys la vila que acollia el millor del món. I quan obri elBulli 1846, un laboratori d'investigació i innovació únic al món, tornarà a ésser el melic de la gastronomia global. És cert que Roses és un poble amb molts atractius –la badia, els parcs naturals, l'arqueologia, les postes de sol, infinites possibilitats per practicar tots els esports imaginables, unes platges espectaculars, etc. Però n'hi ha un, només un, que ens fa únics, igual que el joc distingeix Las Vegas, els musicals a Nova York o que la Coca Cola és el «pal de paller» d'entre totes les altres begudes ensucrades de la marca. I és aquesta singularitat la que cal subratllar, perquè atraurà un públic amb gran poder adquisitiu, que després voldrà descobrir tots els nostres altres encants.