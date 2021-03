Servidors

Josep Serra Quintana GIRONA

Tenim dos posseïdors, un és Espanya i l'altre Madrid. Les dues parts, cada una a la seva bola, es creuen propietaris legítims de Catalunya. No som part d'una d'elles, no, ara tenim dos amos a qui servir i a qui estar subjugats. Administrativament som hispànics, però econòmicament som depenents només de Madrid. Una ens infla el cap i l'altre ens desinfla les butxaques. Podrem algun dia decidir quin senyor volem tenir?

Atacar el SEPE és atacar els febles

Mª Rosa Sàez Codina GIRONA

Als que han ciberatacat el SEPE:

Per què heu atacat un organisme del qual depenen moltes persones que estan a l'atur i/o en ERTE? Heu perjudicat a la població més dèbil i necessitada econòmicament! Sou pura escòria.

Per què no ho heu fet amb Hisenda, els organismes d'impostos dels ajuntaments, a tràfic o als bancs? En aquest cas, que no us dic que ho feu, ens hauríeu ajudat, a la població.

Elimineu les multes, els deutes amb Hisenda, els pagaments d'impostos, les hipoteques, els préstecs... Hagués tingut un gran impacte social i econòmic amb el qual els ciutadans que anem amb l'aigua al coll haguéssim sortit «beneficiats».

Però com sempre a atacar els més dèbils!

Un gràcies ben fort com el vostre amor cap a nosaltres!

Nora González Salas GIRONA

Les àvies són aquelles persones que et fan de mare, pare, germans, amics, tiets... Són les úniques persones que no et fallaran mai i que estaran amb tu sempre que ho necessitis.

Són persones admirables, impressionants i molt sofisticades. Tenen un estil molt peculiar. Totes, sense excepció, es mu den i són presumides. Algunes duen els cabells blancs, d'altres s'atreveixen amb pentinats innovadors i moderns, com el vermell de la meva àvia. Van enjoiades. L'amor que senten pels seus nets és tan fort que els fa fer bogeries. Segur que tots hem fet un collaret de macarrons que la nostra àvia ha lluït orgullosa i amb un somriure d'orella a orella!

Avui donem les gràcies a totes les àvies, les quals són les primeres en donar la vida pels altres.

Gràcies, àvies.

Els avis són un do de Déu

Jesús Domingo Martínez girona

El papa Francesc anunciava l'últim diumenge de gener la institució de la Jornada Mundial dels Avis i dels Ancians, que se celebrarà a tota l'Església el quart diumenge de juliol, en la proximitat de la commemoració de sant Joaquim i Santa Anna, els avis de Jesús.

D'aquesta manera, el Papa torna a col·locar els avis al centre de la vida cristiana perquè caiguem en el compte que són un regal, un do de Déu i una baula d'unió entre les diferents generacions que permet transmetre als joves l'experiència de vida i de fe.

Pontífex que visita Iraq

ANNA Maria Muntada Batlle GRANOLLERS

Era el somni de Sant Joan Pau II. Ell volia mostrar al món que estem units en una raça humana comuna a totes les religions i ètnies. El seu objectiu o desig era buscar la fraternitat anant a llocs emblemàtics del bressol de la civilització amb el desig de resar junts i també de caminar junts amb els germans d'altres religions en el signe del pare Abraham –que reuneix en una sola família musulmans, jueus i cristians– visitant una terra martiritzada durant anys.

Unir, estimar i fins i tot demanar perdó són les seves paraules constants, sense deixar de condemnar el fonamentalisme islàmic i la mort, que vol imposar els seus dogmes i la seva yihad.