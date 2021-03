Balanç jurídic d'un any de pandèmia

El món del Dret també ha patit la xacra del coronavirus. Els perniciosos efectes d'aquesta pandèmia han afectat els jutjats i tribunals i el normal funcionament de moltes institucions. Han perjudicat el lliure exercici dels drets dels ciutadans i han erosionat més encara algun dels fonaments del nostre sistema de govern. Fa un any vam iniciar una lluita contra un virus sense la preparació ni les eines adequades. La llei que regula els estats d'alarma, excepció i setge es va demostrar insuficient i caduca. La Llei Orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública, va evidenciar un contingut ambigu i incert. Altres sectors de l'ordenament jurídic, com les nostres normes electorals, van constatar així mateix mancances davant el repte de combinar la celebració d'eleccions amb una situació tan anòmala i perillosa com la que ha imposat la SARS-CoV-2.

Al meu parer, durant tot aquest temps massa autoritats han forçat al màxim les seves habilitacions i facultats (fins, en alguns casos, trencar-les), emparant-se en l'argument que estaven prenent les mesures necessàries per enfrontar-se a l'esmentat virus, en la línia del vell aforisme «la fi justifica els mitjans». Davant d'aquesta realitat, un gran nombre d'experts hem criticat la manca de cobertura legal per adoptar determinades deci?sions, així com la vulneració de regles essencials dins d'un Estat constitucional. No obstant això, amb prou feina hem trobat comprensió cap a les nostres postures i argumentacions, i s'ha insistit que el primer era guanyar la batalla a la malaltia i relegant les qüestions jurídiques i legals a un segon, tercer o quart pla.

S'ha pretès establir una pugna entre Ciència i Dret esgrimint que, quan una mesura era l'adequada des del punt de vista científic, l'àmbit jurídic no es podia alçar com un impediment per a la seva posada en pràctica. Hem sentit diversos càrrecs públics defensar vivament la irrellevància de posar-se a discutir sobre si una concreta mesura havia d'establir-se a través d'una llei o un altre tipus de resolució, o si s'havia de dictar o no per un òrgan competent, o si la limitació de drets comptava o no amb suficient cobertura jurídica. Pel que sembla, totes elles eren qüestions inoportunes, impertinents i improcedents, ja que la prioritat era acabar amb l'amenaça de la covid-19.

En afrontar per primera vegada un repte d'aquestes característiques, és possible que hàgim de ser benvolents i comprensius amb els errors i les deficiències suportats durant aquests últims dotze mesos. Però, fins i tot partint de tal hipòtesi, convindria dur a terme una reflexió encaminada a ser conscients dels problemes i evitar-los el dia de demà. Confiem que, quan tot això acabi, no tornem a patir una experiència similar però, en aquest cas, almenys que no ens agafi novament sense la preparació ni les eines adequades. Necessitem reformar algunes de les nostres normes i estar previnguts de la millor manera. En cas contrari, molt em temo que en el futur ensopegarem de nou amb les mateixes pedres.

Al meu parer, els grans problemes jurídics que hem d'abordar són els següents:

1.- La inseguretat jurídica: hem suportat uns nivells d'inseguretat jurídica intolerables. Moltes de les mesures imposades requeien sobre nosaltres amb la incertesa sobre la seva legalitat i, el que és pitjor, s'anul·laven o es ratificaven per la Justícia en funció de en quins tribunals queien els recursos dels ciutadans que es decidien a recórrer.

Per posar alguns exemples: el Tribunal Superior de Justícia de Navarra va anul·lar la prohibició de fumar a les terrasses dels bars acordada pel Govern Foral, mentre que a la resta del país s'imposava aquesta mesura; el Tribunal Superior de Justícia del País Basc va estimar la petició de les associacions d'hostaleria de la comunitat per suspendre cautelarment el tancament del sector, mentre que en altres autonomies es confirmaven aquestes clausures; el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va revocar el confinament perimetral de la capital i de nou municipis més de la comunitat mentre aquesta mateixa decisió s'imposava en altres llocs; nombrosos jutjats i audiències provincials van anul·lar condemnes penals per l'incompliment de les decisions acordades per l'estat d'alarma, mentre moltes altres eren complertes i acatades; les eleccions gallegues i basques es van desconvocar sense problema, mentre que en els comicis catalans la mateixa opció es va rebutjar pel màxim òrgan judicial d'aquesta comunitat. Aquest galimaties judicial, unit a la sensació d'incertesa i inseguretat jurídica de la ciutadania, no pot tornar a repetir-se.

2.- L'afectació dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans: s'afirma amb rotunditat que en un estat d'alarma no es poden suspendre drets fonamentals. Com a màxim, limitar-ne alguns dins de les habilitacions que estableix la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i lloc. Però, al mateix temps, es reconeix que les mesures que sanitàriament era necessari implantar exigien mandats que acabaven per difuminar o desterrar aquesta frontera entre la suspensió de drets i la seva limitació. Es podia limitar la circulació o permanència de persones o vehicles en hores i llocs determinats, o condicionar-les a l'acompliment de certs requisits. Era possible intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa, amb excepció de domicilis privats. Estava previst en la llei la limitació o el racionament de l'ús de serveis o el consum d'articles de primera necessitat. No obstant això, sobre tancar col·legis, impedir les visites als domicilis particulars, prohibir l'obertura de negocis i l'exercici de les professions, o afectar les pràctiques de culte religiós, res estava previst. Hem assistit a situacions com la prohibició de manifestacions i la seva autorització com si les dues decisions antagòniques fossin possibles jurídicament (per més que, des de la decisió individual de cadascú, la lògica i la prudència evidenciessin quina havia de ser l'opció correcta). Aquest clima de vacil·lació sobre un aspecte tan essencial s'hauria d'evitar també en el futur.

3.- Sobre el nostre Estat autonòmic: en el primer estat d'alarma de març de 2020 es va criticar vivament que les decisions i l'autoritat se centralitzessin en el Govern de l'Estat. No obstant això, en l'estat d'alarma d'octubre, que es prolongarà fins al pròxim mes de maig, davant la delegació de l'autoritat en les disset presidències autonòmiques i els dos presidents de les ciutats autònomes, es critica just el contrari i se censura l'existència de multitud de plans de vacunació i la dispersió de mesures contradictòries entre les comunitats autònomes. Per tant, o una cosa o l'altra. L'article setè de la Llei Orgànica 4/1981 estableix que la delegació en el president autonòmic serà possible «quan la declaració [es refereix a la declaració de l'estat d'alarma] afecti exclusivament a tot o part del territori d'una comunitat». És evident que no era el cas. Procedeix que reflexionem sobre el nostre model territorial i la complexa i laberíntica distribució de competències que comporta.

4.- L'evolució cap a un model presidencialista: el nostre sistema parlamentari és cada vegada menys parlamentari i més presidencialista. El seu centre de gravetat s'ha traslladat dels parlaments als governs. El normal és legislar a força de decrets lleis. Acudir a la cambra legislativa per retre comptes o sol·licitar autoritzacions (com en el primer estat d'alarma, que cada quinze dies necessitava l'aval de l'assemblea per a la seva pròrroga) es considera un enutjós destorb. Els diputats i senadors assumeixen a l'alça la seva funció de mecànics i obedients executors de les ordres que provenen dels aparells de direcció dels partits. El debat parlamentari s'ha tornat en una grollera i grotesca pugna dialèctica de retrets, desqualificacions i acusacions, relegant qualsevol tipus d'anàlisi o reflexió que transcendeixi els interessos del partit. I en pandèmia s'ha fet créixer aquesta evolució. Convé que meditem sobre si és el model de govern que desitgem.

5.- Administració de Justícia paralitzada: de la mateixa manera que no s'entendria que en pandèmia es tanquessin els hospitals o que el Govern i el Parlament paralitzessin la seva activitat, la nostra Administració de Justícia, pilar i fonament de l'Estat de Dret, tampoc hauria d'aturar la seva imprescindible funció de controlar i garantir l'aplicació de les nostres lleis. Així va passar en el primer estat d'alarma, agonitzant encara més la ja de per si situació d'embús judicial que suporten els nostres jutjats i tribunals. A la manca d'òrgans judicials i a la precarietat dels seus recursos humans i materials, es van sumar uns mesos en què la suspensió dels judicis i l'alentiment de la seva maquinària va acabar per donar un cop de gràcia a una Administració de Justícia que porta dècades oblidada i relegada en els pressupostos, la inversió i l'adopció de mesures per apuntalar la seva independència i la separació de poders. També aquí procedeix una profunda reflexió.

Apartat especial mereix el nostre lent Tribunal Constitucional. El mateix tribunal que porta més d'una dècada per dictar sentència sobre la reforma de la Llei de l'Avortament de l'any 2010 segueix sense pronunciar-se sobre les impugnacions al primer estat d'alarma. Per complir amb la funció constitucional que té encomanada, hauria d'observar uns temps de resposta més d'acord amb les necessitats de la societat a la qual serveix. En altres països així passa. No entenc per què a Espanya no es pot.