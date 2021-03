Nova baixada de persiana

Lluís Torner i Callicó - Girona

Des de fa uns dies, la família Cortés va anunciar el tancament, a finals de mes, de la seva emble­mà­tica botiga, el Portal del Col·­lec­cionista. Per culpa de la covid, els han baixat els ingressos, però no pas les despeses. Ara, la portava la seva filla, que, segons sembla, seguirà fent la venda del material que tenen en estoc via internet; almenys no es per­drà del tot, a interès dels col·­lec­cio­nis­tes. Per consegüent, els afeccionats a la recerca de llibres o pos­tals i fotografies antigues podran seguir la cerca via en línia o també en algunes de les fires d'antiguitats, de les quals en Cortés en fou l'iniciador. Els que a vegades hi hem fet alguna troballa els desitgem sort en la nova etapa.

Aprofitant el tema dels llibres antics, voldria acabar parlant d'un fet que considero molt lamentable i trist. El d'una bona do­na, de 97 anys, de nom Rosario, d'Hospitalet de Llobregat, que va ésser desnonada, erròniament, del seu habitatge mentre havia anat a passar uns dies a casa d'un fill; l'hi varen buidar de tot el que hi tenia, entre el qual hi havia un seu estimat diari, amb les seves me­mòries, que venia escrivint de temps enllà, i resulta que l'hi han perdut. Als que ens agrada escriure, ens posem a la seva pell, entenent el seu disgust. Esperem que la llei obligui qls que varen buidar-li el pis a moure cel i terra fins a recuperar el preuat document. No sigui que hagi anat a parar a mans d'un venedor d'antiguitats. Sort, Rosario!

Perversió política

Francesc Buixeda Cabre - Santa Pau

El covid-19 es va iniciar el mes de març passat, tot i tenir-ne coneixement, se celebraren manifestacions i actes públics multitudinaris, veient-se la seva reper­cus­sió en la propagació de la infecció. Quan el tema ja estava can­dent, es va declarar el primer estat d'alarma, i van perdre la temporada tot el comerç, indústria i turisme.

Per Nadal creien que ja es podia desescalar, i tant!, hem sofert a posteriori tres onades més, a quina més contundent. Arriben les vacunes, Europa les compra per obtenir un millor servei i preu, també s'ha pervertit, i en veure que les quantitats pactades no arriben perquè les farmacèutiques no les serveixen, provoca que països europeus estiguin negociant compres fins i tot a Rússia i la Xina. Sense entrar a valorar el procediment de vacunació emprat i la velocitat.

Ara hi tornem, i volem celebrar Setmana Santa i Pasqua, quan estem en uns indicadors molt perillosos. L'Estat, després d'haver constatat que la solució de descentralitzar la gestió de la pandèmia ha estat pèssima, i que la ciutadania no sap en concret quines són les seves obligacions, està preparant una regulació obligatòria per tot el país, però aquí també hi ha discrepàncies, seguim en la perversió.

Classe política, heu pervertit tot el procés, amb més de 70.000 defuncions, que no està clar si s'haurien pogut evitar, totes o en part, amb unes xifres diàries de morts que ni preocupen. Recordeu quan hi havia un accident d'aviació amb 200 morts? Heu de demanar perdó a la ciutadania pels vostres errors i omissions, i des de ja dedicar-vos en cos i ànima a resoldre la pandèmia, deixant de banda les vostres diferencies. És una qüestió de vida o mort, si us plau!