Adela Caamaño, la darrera «underground» gironina

Fa temps, alguns dissabtes a la tarda quan anàvem camí del nostre antic taller de pintor de Calderers, teníem el costum d'aturar-nos a la llibreria Les Voltes a comprar La Directa, dit sigui de passada, la millor revista alternativa que es publica a Catalunya.

Sortint de can Matamala, prosseguíem el nostre camí cap a l'estudi passant per l'antic carrer dels Cavallers. Abans d'entrar a Ciutadans i saludar l'impertorbable banyeta bafomet, invariablement érem controlats per la senyoreta Reverendo, que, apoltronada en el seu ampli balcó, guipava a tothom qui entrava al Barri Vell per aquell indret.

Si el personatge escrutat era conegut, la vella dama de la plaça del Vi sovint el saludava i hi establia una breu conversa. Un dia que, estranyament, la vigia no ocupava el seu punt d'observació, vaig trobar-me, prop de la perfumeria Torrellas, una altra vella amiga, la popular Adela Caamaño, que estava passejant el gos. Ens aturàrem a xerrar i ens explicà que, després de 20 anys, havia de deixar el seu pis/estudi del Barri Vell, un habitatge característic on sovint hem pogut veure pancartes penjades recolzant nombroses campanyes reivindicatives. Des d'aquell indret característic, sovint els germans Caamaño varen exercir durant anys d'autèntics progres transgressors dels valors conservadors que tant proliferen a la ciutat.

De la Girona dels anys 60 recordem alguns personatges característics que freqüentaven aquells indrets. Pensem en el pintor Manolo Requena, que ara mateix no sé si és viu o mort, l'Arana, àlies Padre Damián que es va casar amb la Glòria Stigman, una de les noies més eixerides de la postguerra. La Glòria, ara vídua, va fer molts anys de professora de religió i es va acabar especialitzant en místiques i esoterismes orientals. D'aquells anys encara corria per Barcelona en Ferran Lobo i per Girona el gran Damià Escuder, que algú ha volgut definir com el nou Ramon Llull dels Països Catalans. Aleshores em trucava tot sovint, pel cap baix un parell de dies a la setmana, per donar ordres concretes o per anunciar d'antuvi que vindria a fotre algun sablazo per tal de donar suport a alguna causa justa.

El polifacètic pensador i visionari Damià, a començaments dels 60, tot just acabat de sortir de la presó de Sòria, maldava per mantenir viva la flama catalanista alhora que es convertia per alguns sectors en un dels principals inspiradors del moviment hippy i underground del nostre país. En aquell viatge, ja ho hem referit en algun altre article, el varen acompanyar personatges com ara el músic Pau Riba i Romeva, l'escriptor Lluís Racionero Grau i la seva primera dona, Maria J. Ragué Arias.

A Girona i Olot, en Damià actuà de guru del grup de Lluís Hereu, primer marit de l'Adela; aquell temps els Hereu-Caamaño vivien en una grandiosa masia.

Dins d'aquesta selecta elit de hippies rics (algun) i il·lustrats, hi havia altres personatges que varen tenir més o menys recorregut, com el gran artista Lluís Güell, que va destacar en diverses disciplines, o el també traspassat Josep Bosch i Puy, conegut professionalment com a Piculives.

Altres actors de l'època eren els germans Palacios, concretament en Joan Antoni era un excel·lent pintor de caire surrealista, o en Quico Estivill, germà de la Mariona i en Pep, que varen col·laborar amb el TEI de Sant Marçal.

Al voltant d'aquests personatges s'expliquen moltes històries, algunes còmiques però també molts drames, atesa la rauxa experimental d'aquells ambients que volien dur a la pràctica una vida lliure en plena dictadura.

I més endavant varen venir elements més joves que varen formar alguns grups musicals d'èxit com ara Sopa de Cabra. En tots aquests individus i grups hi dominava una ideologia llibertària en front de l'actitud més política i militant del seu inspirador primigeni Damià Escuder.

I tornant a l'Adela Caamaño, que va freqüentar tots aquests ambients, després de separar-se d'en Lluís Hereu va passar una temporada a la costa, concretament a Lloret, on es va tornar a aparellar i va tenir el tercer fill. Però com que és una dona molt inquieta i lliure, la nostra protagonista va retornar al cap d'un temps a Girona, on va estudiar pintura, la seva vella vocació, concretament a l'escola de Belles Arts de La Mercè. Després, va tornar acostar-se a moviments alternatius, vivint experiències neorurals i col·laborant amb l'escultor d'Arbúcies Piculives, de qui era una bona amiga des de molt jove.

Una nit, mentre dormien a l'estudi/taller/hivernacle que tenien en un bosc de la Garrotxa, varen ser víctimes d'un misteriós atac. Algú els va tirar una galleda de salfumant que els va produir greus ferides de les quals els va costar molt recuperar-se.

Malgrat tots els paranys que li ha anat posant la vida, l'Adela no s'ha rendit mai i continua pintant, fent ceràmica i participant en moviments alternatius i contestataris d'arreu de les nostres comarques. A casa seva continua sent una comuna hippy, una llar oberta a acollir artistes però també immigrants i gent marginal o necessitats de tota mena. Després d'anar tantes vegades a La Mercè, finalment va obtenir un treball de portera/recepcionista de les Sales Municipals de la Rambla i Sant Nicolau. En aquests llocs va continuar fent amics, parlant d'art i lluitant per una Girona més humana, social i creadora.

Ara que ja és gran, va en bicicleta, s'ha tornat vegana i, des de múltiples trinxeres, continua sent la inconformista de sempre i creient en les utopies que la varen fer moure de jove, sense que el pas del temps l'hagi fet renunciar a cap dels seus ideals, és la darrera underground gironina.