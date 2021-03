Més uniformes que mai

L'uniforme acostuma a ser una expressió d'autoritat que ajuda a qui el du a destacar-se entre la multitud. L'hàbit d'una monja anuncia quines són les seves creences. Els advocats d'alguns països es cobreixen amb peces de seda i perruques per manifestar la solemnitat de la llei. Les marques cares, els teixits sofisticats i els complements elitistes són signes de distinció social. Cíclicament perden aquest atribut perquè els estrats inferiors els assimilen fins que en desapareix el seu potencial com a símbols de diferenciació. Llavors, es torna a començar. La gent es vesteix de manera similar per pertànyer a un grup. Se suposa que els que segueixen un estil que no entra dins de la classificació formalment acceptada tenen idees divergents; per tant, a la llarga són exclosos socialment perquè en desconfiem. En certes ocasions, la roba és una afirmació de rebel·lió contra la societat o, potser, contra la pròpia moda. Malgrat que no tenien cap uniforme, els punks originals podien ser reconeguts per una sèrie de propietats: peces estripades, imperdibles, pentitats amb forma de cresta€ Totes les societats, de les més primitives a les més avançades, usen la roba i els ornaments per transmetre informació. Quan s'intenta desxifrar les expressions dels individus, és pràcticament impossible evitar llegir també els senyals que emet la seva indumentària.