Els dubtes sobre AstraZeneca

La paralització de l'administració de la vacuna d'AstraZeneca pels suposats efectes adversos que pot tenir ha generat -lògica- inquietud no només entre aquells que ja n'han rebut la dosi, sinó també entre tota la població en general. Just en un moment en què es comencen a veure els efectes positius de la vacunació -per exemple, la mortalitat a les residències de gent gran ha caigut en picat-, els dubtes i incerteses sobre la vacuna d'AstraZeneca poden generar un clima de temor envers la vacunació. Per tant, cal que els governs europeus, inclòs l'espanyol, siguin clars i contundents. Si es tenen evidències sòlides que els efectes adversos de la vacuna poden ser perillosos o fins i tot mortals, òbviament s'haurien de llençar totes a la paperera. Però si no és així i realment hi ha motivacions polítiques al darrere -bàsicament, ganes de fer la guitza al Regne Unit-, o si, tal com apunten els experts, els efectes adversos són menors que els beneficis, és una greu irresponsabilitat haver aturat la vacunació. No només perquè s'endarrereix el desitjat retorn a la normalitat -amb totes les implicacions que això té en el camp social i econòmic-, sinó perquè es crea un clima d'inseguretat social i sanitària i es posa en qüestió tota la campanya de vacunació.