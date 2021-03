Aquest és el títol de la Carta Apostòlica que el papa Francesc ha escrit amb motiu del 150è aniversari de la proclamació, el 8 de desembre de 1870, de Sant Josep com a patró de l'Església catòlica.

Amb aquesta Carta Apostòlica, signada el 8 de desembre de 2020, el Papa ha declarat un any dedicat a Sant Josep, que es clausurarà el proper 8 de desembre.

En el seu text, el papa Francesc mencio?na diversos passatges de la vida amagada de Sant Josep, presentant-nos la figura i el testimoniatge d'aquest home bo, com aquell que Jesús estimà «amb cor de pare».

Avui, 19 de març, festa de Sant Josep, és bo recordar la figura d'aquest sant patriarca, del qual només dos (sant Mateu i sant Lluc) dels quatre evangelistes ens presenten d'una manera molt discreta la persona del pare de Jesús. Però com diu el Papa, aquests textos ens permeten «entendre quina mena de pare va ser i la missió que la Providència li va confiar» a l'espòs de Maria.

Com ens recorda el Papa, els Evangelis de sant Mateu i de sant Lluc ens donen unes pinzellades molt discretes de la vida de sant Josep, descrivint-lo com un humil fuster (Mt 13:55), espòs de Maria (Mt 1:18; Lc 1:27) i home just (Mt 1:19), disposat a fer la voluntat de Déu (Lc 2:22,27,39).

Sant Josep va ser testimoni del naixement de Jesús (Lc 2:7), de l'adoració dels pastors (Lc 2:8-20) i dels Mags (Mt 2:1-12) i va ser l'home que va tenir la valentia d'assumir la paternitat legal de Jesús (Mt 1:21). Al Temple, juntament amb Maria, Josep va presentar Jesús al Senyor (Lc 2:22-35) i encara, amb Maria, Josep va anar a buscar Jesús al Temple quan l'infant tenia 12 anys. ( Lc 2:41-50).

Diverses vegades als Evangelis, Jesús és conegut com el fill del fuster. I per la importància de Sant Josep en la vida de Jesús, diversos papes han elogiat la figura del sant Patriarca, patró de l'Església catòlica. Per això el 8 de desembre de 1870, el papa Pius IX va proclamar sant Josep patró de l'Església catòlica. A més, Pius XII el proclamà patró dels treballadors i Joan Pau II, amb l'Exhortació Apostòlica «Redemptoris custos», del 15 d'agost de 1989, va declarar sant Josep Custodi o protector del Redemptor.

La Carta Apostòlica del papa Francesc, estructurada amb set capítols, ens presenta unes reflexions sobre la figura de Sant Josep, en l'escaiença dels 150 anys de la seva proclamació com a patró de l'Església catòlica.

Com ha dit el teòleg Leonardo Boff, Josep és l'home que «no deixà cap paraula» als Evangelis, «perquè qui parla és el Fill». Amb el seu silenci, «el que caracteritza sant Josep és que va ser un treballador». Per això «és el representant dels humils, un pare amable, tendre, obedient, acollidor i anònim», al qual venerem d'una manera particular per ser l'espòs de Maria i pare de Jesús.