Dilluns ell va fer 87 anys, ella en té 88. El que és bo a aquestes edats i aquests temps, és que ja no s'amaguen l'edat sinó que estan orgullosos de dir que n'han fet un més amb prou bona salut però tancats a casa i a l'espera de la vacuna de la covid-19. La vacuna que no arriba, la comunicació del departament de Sanitat que no es produeix. Tenen amics seus de Girona i de municipis de la costa que ja han rebut la primera vacuna. També saben que han vacunat els majors de 80 anys a municipis de la seva comarca, però no arriba al seu municipi. Des de casa seva veuen el centre habilitat per vacunar el «personal essencial». Algun cop s'hi ha acostat per saber si hi ha notícies dels majors de 80 anys, però els diuen que «no ha arribat el material» per a aquest col·lectiu. Han demanat a la seva cunyada que escrigui a través de l'aplicació «La meva salut» un missatge per saber quan els tocarà ser vacunats. Els han informat que els tenen presents, però que encara no ha tocat el seu torn, que ja els trucaran. Estan atents a les notícies i llegeixen que a Catalunya, a dia d'avui, s'han vacunat 978.653 persones, de les quals 319.000 ja han rebut la segona dosi. Els estranya que, en un país de set milions i mig d'habitants, no els hagi arribat el torn. Miren els rànquings i veuen que al Regne Unit ja han vacunat el 39% de la població, però sobretot, un cop més, els fascina l'agilitat d'Israel, i llegeixen: «El 85% dels majors de 16 anys a Israel han rebut almenys la primera vacuna o s'han recuperat del virus». Els xoca que aquí no es parli de la part de la població que ja superat la malaltia i que aparentment han quedat immunitzats: aquesta dada podria donar esperança. I arriben a la conclusió que si no donen aquesta dada és perquè no la tenen. També han llegit que per Setmana Santa es reduirà el nombre vacunacions amb l'argument que «molts dels convocats no assistirien a la cita, ja que això interrompria els dies de vacances». Aquí ja s'han posat de mal humor, perquè ells fa mesos que estan disposats a interrompre les seves vacances, tancats a casa, per ser vacunats. Aquest Josep Maria Argimon que al començament els semblava bon comunicador ja el troben un home que no diu la veritat: que no tenen prou vacunes. Però es pregunten perquè a Sant Feliu de Pallerols, a Sant Joan les Fonts o a Girona ja estan vacunats i ells, a Olot, no tenen notícies de la seva vacuna, que els dona esperança i els llevaria la por. Ells són els meus pares.

sputnik 5 Va quedar anotat en aquest dietari setmanal que un professional de la medicina i la gestió em va plantejar la seva teoria, fonamentada, que la visita de Josep Borrell a Moscou i el posterior increment de les sancions contra autoritats russes -nou en total- era, sobretot, una maniobra per trencar qualsevol pont de col·laboració i evitar l'entrada de la vacuna d'origen rus Sputnik 5 a la Unió Europea. Hongria és el país de la UE amb un nombre més alt de població vacunada, un 18,68%, gràcies a què també han comprat la vacuna d'origen rus. Aquesta setmana, el ministre de salut d'Alemanya s'ha mostrat partidari de comprar la vacuna Sputnik 5 si el ritme de distribució de la Comissió Europea continua essent tan desesperadament lent. I el president del Consell de Ministres d'Itàlia, Mario Draghi, també s'hi ha mostrat obert. La visita diplomàtica de Borrell a Moscou no tenia cap sentit, cap altre que el d'empitjorar les coses. Els interessos no eren els que semblaven.

la serena holanda

Dijous, Holanda es va llevar amb una combinació de govern més fàcil i més equilibrada als ulls dels socis europeus. Mark Rutte, el gran guanyador de la nit, líder dels eurofrugals, dels partidaris de limitar la solidaritat europea, haurà de fer coalició amb la gran revelació d'aquest campanya: la convençuda europeista Sigrid Kaag, líder del l'altre partit liberal holandès. Una combinació que farà saltar l'espurna de l'astúcia entre dos bons polítics. I no n'anem sobrats. La segona gran notícia és la caiguda en nombre de vots i escons de l'extrema dreta de Wilders. En temps de pandèmia i realisme, al populisme se li veu d'una hora lluny les intencions. Holanda és l'únic dels sis països fundadors de la Unió Europea que els últims anys ha defensat frenar la integració política. Rutte haurà de revisar els seus postulats entre l'autoritat de la seva quarta victòria i el reforç dels europeistes. Rutte es quedarà com el degà dels líders europeus, amb Merkel de retirada i Orban que va a per la seva quarta victòria l'any que ve. Els holandesos han votat massivament i al llarg de tres dies. Bones idees que no han arribat a casa nostra. Ells tenen una tendència natural per fer les coses fàcils.

les obligacions de borràs El Parlament està subjecte a les lleis i altres normes i la seva presidenta hauria d'estudiar les lleis per saber què ha de fer. Un negociador sarcàstic, per no dir cínic, per la formació del govern independentista, va deixar anar aquesta setmana: «Hem convertit la Mesa del Parlament en el banc tòxic, el banc dolent de Junts perquè no molestin al govern». Realment Borràs i Jaume-Alonso Cuevillas, l'home de les teories conspiratives del QAnon català, formen part d'aquest món que neurotitza la política catalana amb les seves mentides i prèdiques. Per divendres 26 de març, segons la norma, la presidenta del Parlament ha d'haver proposat un candidat a la investidura per un Ple a celebrar aquell mateix dia. Sembla que les negociacions entre les forces independentistes van lentes. La presidenta ha d'obrir una ronda de consultes amb els grups parlamentaris. Si els grups independentistes no proposen un candidat amb una majoria per la investidura, Salvador Illa té tot el dret del món a presentar la seva candidatura a la investidura. Un debat parlamentari és un acte on es presenta una proposta o una candidatura, els electes escolten els arguments i, a la llum de la «deliberació» i el debat parlamentari, emeten el seu vot. «És que els números no surten», pot argumentar un partitòcrata que es vol fer amb la llibertat de cada electe. Sánchez es va sotmetre a la investidura el 2016 després d'un acord amb aquell partit que es deia Ciutadans i que liderava un advocat de nom Albert Rivera. La teoria dels «actes equivalents» per reunir el ple del Parlament i dir que no hi ha majoria absoluta per la investidura i començar a comptar els dos mesos cap a la dissolució és una veritable violació del parlamentarisme, encara que ho hagin firmat lletrats. Servia pel dret de Carrizosa a presentar la seva candidatura a la investidura després de la inhabilitació indolora i buscada de Joaquim Torra i Pla i serveix molt més pel guanyador de les eleccions a cinc dies que s'hagi de celebrar el debat d'investidura i davant el desacord, avui, del bloc independentista. Menys tuits i més rigor.