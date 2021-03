Els dies 25 i 26 de març celebrem les eleccions al camp. La pagesia té a les teves mans escollir qui vol que la representi davant les institucions i de la societat en general, així com en les organitzacions interprofessionals agroalimentàries. La veu dels pagesos i pageses és clau perquè aquestes són les nostres eleccions i perquè a Catalunya tenim la sort de poder celebrar eleccions agràries, cosa que a la majoria de comunitats autònomes no passa. Un fet, aquest, que el sindicat sempre ha reclamat que s'equipari.

Unió de Pagesos té un programa clar en defensa de la pagesia professional, amb l'objectiu de millorar la viabilitat de les empreses agràries o ramaderes i la qualitat de vida dels pagesos i pageses de Catalunya. I ho fem amb convenciment, fermesa, coratge i molta passió perquè tots els que fem gran el sindicat som pagesos i pageses com qualsevol.

Treballem per rebre uns preus i unes rendes dignes, per defensar un relleu generacional amb garanties, per uns costos justos, perquè s'apliqui una PAC per a la pagesia professional i per una veritable millora de l'eficàcia de les explotacions agràries i forestals. Però també batallem per aturar l'especulació i el model depredador d'espais agraris, per unes cotitzacions socials per a la pagesia i per una gestió eficient de la fauna salvatge i per tenir uns espais agraris protegits i productius.

Tot això sense oblidar que ens cal una administració agrària pròpia del segle XXI, que sigui accessible a tothom i que al món rural necessitem gaudir de serveis en igualtat amb la resta de la societat. Tenim molts fronts oberts, però cap d'aquestes lluites no serà possible sense el vot de la pagesia.

Em vull dirigir, sobretot, a la gent jove que poden votar per primera vegada a unes eleccions agràries: exerciu el vostre dret a vot. Sou el futur de la pagesia i una peça clau de la societat. Apostar perquè Unió de Pagesos ens representi vol dir apostar per qui creu de veritat en nosaltres i entén les nostres necessitats professionals. No et fallarem!

I, pageses! No deixem que un cop més les estadístiques ens diguin que les dones són el col·lectiu que menys va a votar o que més indecís està. La nostra opinió, la nostra empenta i la nostra visió transversal de la realitat són el que sempre ha fet, i farà, avançar en positiu el món rural. Us heu de creure la importància que teniu. Unió de Pagesos ho fa i creiem en polítiques d'igualtat reals i en el treball perquè tots tinguem les mateixes oportunitats, tant per una qüestió de gènere com per la millora de serveis al món rural que augmenti la nostra qualitat de vida personal i professional. La participació a les eleccions és també una forma d'empoderament de les dones, d'incrementar la nostra autonomia i de potenciar el nostre enfortiment social i polític.

Per primer cop a la història aquestes eleccions seran telemàtiques i podrem votar de manera presencial als punts de votació o bé des de casa. Que no us faci cap por ni mandra fer-ho així perquè serà molt senzill i només ens demostrarà una cosa: que la pagesia catalana té una capacitat impressionant d'adaptació als canvis i a les dificultats. Res ens fa recular i podem arribar a ser pioners en moltes coses, fins i tot tecnològicament. Orgull immens!

Per tot això i més, demanem a la pagesia que confiï en la representativitat d'Unió de Pagesos, perquè els pagesos i les pageses tinguem la Catalunya que ens mereixem i Catalunya tingui la pagesia que es mereix!