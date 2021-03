Gent de més de 90 anys que encara no han vacunat

Lluís Jerez - Girona

Llegint el diari del dia 21, que el Sr. Xuclà ens diu que la seva mare de 87 anys encara no l'han vacunat, em fa manifestar també que una nostra tieta de 97 anys, a Blanes, tampoc l'han vacunat, i ens han dit que ja ens trucaran, i van passant els dies.

Tampoc no ho entenem...

Vida (Dia Internacional de la Dona)

Antoinio-Inés Lara Pérez - Salt

En primer lloc i en aquest dia tan especial, em vull reivindicar i solidaritzar amb totes les dones d'aquest planeta Terra.

Des que el món existeix, l'home pel seu propi ego ha considerat que la dona és un ésser inferior, ja que sempre que ha pogut l'ha menyspreat. L'ha volgut tenir sota el seu poder masclista com a esclava, explotada, ?torturada, i ha estat «racista», xenòfob i més apel·latius que no vull nomenar.

Per això jo si que us dono tot el meu suport, que amb aquesta lluita de desigualtats en tots aquests segles heu aconseguit que se us «escolti», us ho mereixeu. No sempre han de tenir «privilegis» els mandataris.

Reflexió: joventut, lluiteu. Els vostres besavis, avis, pares, que sempre us han estimat, volen que hi hagi més justícia social, per sobretot els més desfavorits. Sou la generació més preparada d'aquests temps i, degut al mal any de salut d'aquesta pandèmia ?perillosa, que per desgràcia han mort molts milions d'humans (sempre els recordarem)?, no ha sigut possible anar a classe durant un temps; primària, secundària i universitats. Gràcies a les noves i eficients tecnologies, amb ordinadors, s'ha estudiat, sense presència física, però ben assessorats per tot el professorat. Uns vertaders mestres amb vocació.

Moltes gràcies a tots...

Continueu lluitant pel vostre futur. Visca el dia de la dona treballadora i emprenedora, els éssers humans us ho «agrairan».

Fins l'any vinent!

Salutacions de tot cor.

Salvem el golf de Roses

Alvaro Gil L ´Escala

El futur de Girona i la seva sostenibilitat ens ha d'ocupar a tots, els primers les autoritats de la Generalitat, ocupades ara en altres coses.

Els Fons Next Generation són una oportunitat de futur si encertem en l'aposta. Les nostres comarques han de ser un paradigma d'una altra forma de viure el turisme, l'enologia, la gastronomia, l'agricultura i el paisatge. Som una marca mundial reconeixible i així ha de continuar sent.

Un paratge patrimoni de la Humanitat com el golf de Roses ha de ser preservat. Si busquem autoabastiment energètic, dissenyem un pla Next de plaques solars en edificis públics i parc privat d'habitatges, aconseguirem així dos objectius; reduir emissions i suficiència energètica. Imagino que els partits que governaran la Generalitat, especialment ERC, que es diu d'esquerres, defensaran el futur de les nostres comarques.