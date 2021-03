Protegir Laura Borràs

No són poques les veus de JxCat que manifesten que la investigació contra Laura Borràs al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes suposa un atac a les institucions de Catalunya i que en una democràcia sòlida i seriosa això no hauria de passar. Un argument feble que confon l'actuació dels individus amb les institucions a les quals representen. De fet, és una justificació similar a la que des del Govern espanyol s'ha fet en alguna ocasió per evitar que prosperés la investigació del rei emèrit al Congrés. Més aviat, una democràcia sòlida i seriosa es protegeix investigant i jutjant aquells que més que servir la democràcia se'n serveixen.

Fa uns dies, es va filtrar que Junts i ERC negociaven una reforma del Reglament del Parlament que eviti que Borràs es vegi obligada a renunciar a l'acta de diputada. La suspensió d'un diputat investigat en cas d'obertura de judici oral està prevista al reglament del Parlament des de 2017. El canvi normatiu el va impulsar la CUP, tot i que es va aprovar amb una esmena de JxSí que en limitava l'efecte exigint un dictamen favorable de la Comissió de l'Estatut dels Diputats. Si Borràs no aconsegueix una reforma ad hoc del reglament, no tinguin cap dubte que, arribat el cas, hi haurà un dictamen de la comissió parlamentària que acabarà afavorint la continuïtat de la presidenta de la cambra.