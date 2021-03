Ho tornarem a fer! I tant que sí! Perquè som així, perquè no aprenem dels errors encara que siguin continuats i perquè ensopegar una vegada darrere l'altra va associat a la condició humana. Tornarem a ensopegar perquè ha passat un any i encara no ens adonem de la gravetat de la situació. Les xifres de morts diàries ja són secundàries. Primer parlem de la velocitat de contagi, dels hospitalitzats, dels llits a l'UCI... ah! i després que hi ha hagut desenes o centenars de morts. Deien quan va començar la pandèmia que en sortiríem com a societat més enfortida i que aprendríem més coses. Hem après en tot cas a repetir els errors. Després de l'estiu van augmentar els casos fruit de la relaxació. Tothom es va acollonir davant d'un altre confinament total. No va ser així i va arribar el pont de la Puríssima, la Constitució i Nadal i tot va tornar a ser xauxa. Al cap d'una setmana els casos es van tornar a disparar. I ara que a poc a poc les xifres comencen a ser positives ens ha agafat la dèria d'obrir portes per Setmana Santa. Doncs està clar que hi tornarem a ser. Ho tornarem a fer. Tornarem a cometre els mateixos errors i a mitjans d'abril ens tornarà a tremolar tot. La manca de criteris entre totes les comunitats fa difícil la governança. Tampoc els polítics escolten els experts i així anem.