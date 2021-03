La no vacunació

Olga Daunis i Estadella girona

Treballo en una consulta privada d'un otorrinolaringòleg. Vaig trucar a Salut respon per saber quan ens tocava vacunar-nos. Ens van dir que a finals de gener, principis de febrer ja ens haurien vacunat. Estem a les acaballes de març, i ni la meva companya ni jo estem vacunades. Però també tinc una mare de 84 anys i un pare de 80, que a més és factor de risc, que tampoc estan vacunats ni tenen data de vacunació.Sents les notícies i diuen que és per falta de vacunes. Ni la meva companya ni jo no volem passar per davant de ningú, però que hi hagi gent del sector de l'ensenyament vacunats i nosaltres que som sector sanitari no... crec que hi ha alguna cosa que no està ben muntada. I no vull que deixin de vacunar professors, ni mestres, que ningú em mal interpreti. Però la pandèmia a Wuhan va començar a les consultes dels otorrinos.

Fumar és perillós, i conduir també

Dolors Mascoso Isern girona

Quan comprem tabac, al paquet ens informen amb unes fotos impactants de que fumar perjudica la salut. Però les fumadores i els fumadors no fem cas de l'advertència i seguim fumant.

Jo diria als concessionaris de cotxes i de motos, que posessin a la guantera del vehicle un fulletó amb fotos impactants d'accidents, informant que conduir és perillós, que pots quedar-te invàlid, perdre la teva vida i treure-la a altres persones.

Per desgràcia cada dia hi ha accidents a les carreteres i la gent segueix conduint.

L'estació de Portbou i les línies R11 i RG1

Josep M. Loste Romero portbou

L'estació internacional de Portbou, actualment molt bandejada i desaprofitada, hauria de ser, hauria d'esdevenir un punt neuràlgic essencial de les estratègiques línies del tren de rodalies R11 i RG1. Perquè això fos una realitat caldria posar en marxa, aplicar aquests cinc punts bàsics.

1/. A Portbou es fa molt necessari que existeixi una unitat permanent de manteniment i reparació de trens; d'Adif o de l'empresa subcontratada. 2/. És imprescindible que a Portbou existeixi material mòbil de reserva tenint en compte el mal estat dels trens. 3/. El servei de venda de bitllets personalitzat hauria de disposar d'un horari d'atenció al públic de 6.00 del matí a 8.00 del vespre. 4/ És indispensable una millora de la informació en general, tot tenint compte que Portbou és una estació internacional amb finalització de trens de nit, actualment el París/Portbou i, properament, l'Estrasburg/Portbou i el Ventimiglia (frontera franco-italiana) Portbou, la qual cosa implica disposar de més informació turística de Catalunya i l'Estat espanyol; a més, tots els trens s'haurien d'a nunciar per megafonia en quatre llengües: català, castellà, francès i anglès. 5/. Què a Portbou també sigui possible comprar bitllets de la SNCF.

Consell de Ministres

Raül Servent i Tarragona SANT FELIU DE GUÍXOLS

És lògic que després de la dimissió de Pablo Iglesias com a vicepresident del Govern d'Espanya, la seva parella sentimental, Inés Montero continuï com a titular d'Igualtat, tot i que les deliberacions dels Consells de Ministres són, en teoria, secretes?