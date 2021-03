Per què no arriben vacunes?

Als anys setanta del segle XX van sortir tot d'intel·lectuals –forma excessiva de referir-se a malparits– sense cap rastre d'humanitat que ens van vendre una gran moto: el neoliberalisme. Ho van provar a Xile amb la dictadura d'Augusto Pinochet un home que torturava les dones fent-les violar per gossos.

Van fer creure als ignorants i als imbècils que sense controls de l'estat l'economia aniria millor. En realitat van crear un gran grup de supermilionaris al món, que sense fer res, sense produir res, amuntegaven riqueses immorals. Mentre milions de persones malviuen al tercer món i cada dia més al primer món.

Això va comportar que es desmantellés la indústria al món occidental. Era més barat produir els productes al tercer món pagant sous de misèria a esclaus. Per als milionaris això els és igual. Així doncs vam desmantellar tota la nostra capacitat productiva. Va arribar el virus i a Europa no sabíem fer mascaretes. Però no vam aprendre la lliçó. Els dirigents de la UE són gent inútil que no veuen el que veu tothom. I què van fer? Doncs van decidir produir vacunes fora de la UE perquè era més barat. Mentrestant Rússia i la Xina es van posar les piles. Però alerta, Anglaterra i EUA van decidir produir les vacunes als seus països. De fet, els EUA mantenen tota la indústria i serveis estratègics a casa seva. No ho han descol·locat. I és clar, ara tenen vacunes. Per l'amor de Déu, si a Espanya no hi havia ningú que produís Paracetamol!

Diuen que descol·locar la producció fa que els productes siguin més barats. No us enganyeu pas, no ho fan pas per facilitar-vos la vida, ho fan per guanyar més diners i de passada no pagar impostos. Els rics d'ara són tan immorals que no volen suspendre les patents de les vacunes quan saben que una part molt important del món morirà perquè no les poden pagar. Quina indecència és aquesta?

Jo tornaria a polítiques europees de recol·locació d'indústries al territori europeu i explicar que si volem un món rao?nable, cal pagar més, però això sí, els rics que paguin impostos. Eliminem els paradisos fiscals i posem a la presó cada any els 100 milionaris més importants del món. Segur que han fet les fortunes a base de trampes, estafes i assassinats. Treballant ningú mai s'ha fet supermilionari.

Caldria canviar els dirigents de la UE, o bé són totalment incompetents, no han sabut crear espais per la fabricació de vacunes, o simplement representen les empreses indecents i no els ciutadans europeus. Va essent hora que diguem les coses pel seu nom. Els mafiosos han segrestat la vella idea de l'europeisme. Sense neoliberalisme i amb una mica de sentit comú, estaríem tots vacunats i al tercer món, també.