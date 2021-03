Exemplaritat, imprescindible a la vida pública

Ara més que mai, quan la situació social i econòmica està en uns moments de greus dificultats i de poca esperança, és més exigible i necessari demanar que tots els que han donat el pas per estar a la vida pública, des dels ajuntaments, als parlaments i als diferents governs, actuïn, parlin i decideixin amb exemplaritat. No podem oblidar que la confiança es guanya actuant amb honestedat, transparència i integritat, i aquestes virtuts han d'estar presents en la vida i actuacions de tots aquells que ocupen llocs de responsabilitat a les nostres administracions. L'única manera de reconquerir el beneplàcit i la confiança dels ciutadans respecte a la política i les administracions públiques és que totes aquelles persones que ocupen llocs de responsabilitat siguin exemplars, doncs en definitiva són el mirall on es mira la ciutadania.

Això implica que, sense oblidar la pròpia ideologia o conviccions personals o de grup, en les decisions que afecten el conjunt de la societat s'anteposin l'interès general i el bé comú. La gent està cansada de predicadors de bonics paradisos i d'arquitectes de les paraules buides o promeses inviables, i espera i exigeix constructors de veritable democràcia, que practiquin honestament la defensa de la dignitat de totes les persones i aportin solucions eficaces als problemes reals de persones, barris, empreses. La vida del dia a dia, l'aquí i l'ara, clama per un canvi de rumb, exigeix compromisos inajornables per fer que els nostres polítics no siguin considerats com una casta a part de la societat, sinó dinamitzadors i copartíceps en la lluita d'un món millor. I qui més poder ostenta, més responsabilitat té. No són moments propicis per eslògans simplistes o fugides a terrenys ignots. Són moments de replantejaments de fons, lluny d'interessos partidistes o de curta mirada. Cal replantejar l'economia, el repartiment equitatiu de la riquesa, un sistema tributari just, enfortir la participació ciutadana, restar poder a les ?burocràcies de tota mena, siguin de partits polítics, de sindicats o de les diverses institucions. Cal no oblidar que la persona humana és la base i la finalitat de tota construcció social.

Acabant amb el lema que encapçala aquest article, si no aconseguim que a la vida pública concorrin persones exemplars, amb trajectòries cíviques i ètiques fermes, la pròpia democràcia està en perill. L'ètica, l'exemplaritat i l'honestedat són absolutament imprescindibles per impulsar i guanyar una societat més justa i solidària, menys preocupada per les divises partidistes i més compromesa per un món millor per tots.