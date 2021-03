Aragonès: president o majordom?

En l'article de la proppassada setmana vaig escriure que un dels objectius de JxCat era cremar a foc lent Pere Aragonès. L'estratègia no ofereix dubtes i avui es viurà una segona votació, malgrat que la colla d'en Puigdemont demanà que no se celebrés el ple i es busqués una altra data fins que no hi hagués acord.

La fumata blanca de moment no s'espera perquè el pollastre encara no està rostit. ERC sap perfectament quines són les intencions del seu soci però, com que a l'hora de la veritat sempre li tremolen les cames, aguantarà tots els menyspreus que li arribin des de Waterloo, sense pensar en les necessitats del país.

Davant d'aquest desacord ja ha sortit l'ANC amb la Palouzié al capdavant, tot demanant una reformulació del Consell de la República. Com sempre busca allò que faci falta per tal de surar al mig de la tempesta. Caldria que aquesta senyora i la seva associació es presentessin a unes eleccions i acceptessin l'escrutini de les urnes. Volen continuar manant sense participar en unes eleccions democràtiques. Això sí, fan d'advocats sempre que sorgeixen diferències en el bàndol secessionista.

La gent ja va votar i els resultats no ofereixen dubtes. Va guanyar el PSC, seguit d'ERC i, en tercer lloc, JxCat. Només hi ha dues possibilitats per fer majoria: un Govern d'esquerres o un altre d'independentista. Pere Aragonès escollí la segona opció, mentre Salvador Illa no té prou suports en aquests moments.

Però el problema és que els d'ERC i els de JxCat no es poden veure ni en pintura. Malgrat tot, ni uns ni altres s'atreveixen a trencar. Això significaria perdre el poder i un munt de càrrecs que gaudeixen d'un sou públic, totalment fora de mercat.

La responsabilitat màxima és de Pere Aragonès, atès que s'està sotmetent a la investidura. Ha arribat a un acord amb la CUP, la qual cosa el radicalitza en pactar amb un grup antisistema que en qualsevol discrepància provocarà una crisi. Mentre això no arribi, necessita els vots de JxCat. I aquesta formació que no és res més que una colla de hooligans d'en Puigdemont –no té res a veure amb l'antiga Convergència– vol que el seu líder continuï essent reconegut com a president i per aquest motiu necessiten el Consell de la República que és una entitat privada i poca cosa més. Es una mena de plataforma bolivariana de reconeixement messiànic a un personatge que es diu a l'exili. Això sí, serveix per enredar la troca i mantenir el noi d'Amer a cos de rei, encara que no sigui monàrquic.

Si ERC troba un encaix a la Generalitat per aquest organisme, immediatament Aragonès es convertirà en el majordom del palau de la plaça de Sant Jaume. Fins fa poc l'habitava un masover com Torra i ara Puigdemont busca qui li rigui les gracietes. Possiblement li aconsellaria fins i tot que no ocupés el despatx. Evidentment, mes kafkià impossible.

Tard o d'hora ERC haurà de trencar amb JxCat. Possiblement no serà ara, però la legislatura no es pot encetar pitjor. Els de Junts han aparcat la Borràs, però han encès el caliu i pensen rostir l'Aragonès com més aviat millor. Ho vaig afirmar fa vuit dies i ho torno a escriure ara. Caldrà veure fins quan resisteix ERC. El país necessita un Govern, ja. El candidat a la investidura ho ha manifestat per activa i per passiva. Però aquest govern ha de ser fort i cohesionat. Amb aquests socis, difícilment es pot anar massa lluny ni serà capaç d'afrontar les problemàtiques que avui té plantejades Catalunya en l'àmbit econòmic, sanitari, social i territorial. Però la por i les enquestes no els deixen ser lliures. El cinquanta per cent dels electors, que no compten per les formacions independentistes, ja estan tips de cercar culpables a Madrid i d'enfrontaments amb l'estat. El discurs d'Aragonès respirava aires d'un cert canvi en aquest sentit i això és d'agrair.