La revolució que ve del fred

Un dels pilars sobre els quals descansa la quarta revolució industrial és el treball a distància. No es tracta únicament de realitzar tasques d'oficina de manera remota, una activitat molt popular en els últims mesos per culpa de la pandèmia del coronavirus; aquest concepte es refereix a la possibilitat d'efectuar tasques complexes gràcies a la intervenció de sistemes capdavanters com la intel·ligència artificial, la robòtica o la realitat virtual. Pel seu desenvolupament tecnològic, per la dimensió de país i per la climatologia adversa en moltes regions, Rússia és una les nacions que més està avançant en aquest camp. De fet, a més d'aplicar les innovacions de l'anomenada indústria 4.0 en el seu mercat interior, les està exportant. Segons un portaveu de l'empresa Vnitep, fabricant de tall per làser, aquest modus operandi els permet estalviar fins a un 20% en peces de repost. Companyies com aquesta es beneficien de la investigació impulsada des de moltes universitats de l'estat, per exemple, el centre d'enginyeria de Nizhny Novgorod, una de les ciutats més industrialitzades de Rússia. Una altra organització que s'ha aprofitat d'aquesta efervescència ha estat Itseez, adquirida per Intel en 2016 després d'haver nascut en el si de la Universitat Lobachevski. Els seus algorismes de visió per ordinador són una referència en el sector. La corporació Fanuc preveu obrir un centre a Skolkovo perquè les start-ups tinguin l'oportunitat de provar les solucions basades en els seus productes. Una altra de les tecnologies fonamentals de la quarta revolució industrial, el big data, ocupa el centre d'alguns d'aquests programes de col·laboració.