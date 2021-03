Violència animalista

El passat cap de setmana un grup animalista va assaltar una granja on es criaven perdius destinades a la repoblació de l'espècie. Van alliberar els animals i van fer pintades amenaçadores contra el ramader. És ben curiós que qui critica la violència contra els animals faci ús d'aquesta violència per defensar les seves teories. Algú els ha explicat que arreu d'Europa hi ha brots de grip aviària, que les autoritats estan fent plans de vigilància i que la seva acció suposa un perill?

Aquest cas se suma a altres accions que al llarg dels últims anys hem vist de forma creixent. Aquests grups integristes haurien de saber que les granges destinades a la cria de bestiar solen ser entorns controlats i que assalts com els que practiquen no només suposen un perjudici per al propietari de l'explotació, sinó sobretot per als animals, que difícilment sobreviuran fora d'aquest àmbit.

En la darrera dècada hem vist com les normatives de benestar animal han millorat les condicions dels animals de granja i com es prohibien les curses de braus o els espectacles de circ amb animals. Aquesta és la via. Benvinguts els debats, però que siguin raonats. Assetjar ramaders que compleixen la llei i intenten aguantar un negoci contribuint a posar el menjar a taula de moltes famílies no és la manera.