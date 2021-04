En record d'un atropellament mortal

JOAN QUINTANA TURÓN OLOT

El dilluns 25 de març de 2019 es va produir un tràgic accident a Olot. Sobre dos quarts de 10 del matí, la Dolors Turón, veïna d'Olot, tornava del mercat setmanal com tenia per costum i en creuar pel pas de vianants de l'entrada principal de l'estació d'autobusos, que comunica amb el carrer Bisbe Lorenzana, va ser mortalment atropellada per una Teisa. De resultes de la pertinent investigació, les autoritats varen determinar que es va tractar d'un fatal accident tot i reconèixer que ella no va fer cap imprudència. L'any passat i a causa del confinament per la COVID-19 no vàrem poder recordar aquell inexplicable succés. Enguany ho fem. Creiem oportú agrair la rapidesa, efectivitat i professionalitat tant de la Policia Municipal, ambulàncies del SEM, Cos de Bombers de la Generalitat i Mossos d'Esquadra, que, malgrat el seu esforç, no varen poder salvar-li la vida. De la mateixa manera, destacar la manca d'humanitat per part de l'empresa de l'autobús implicat, en no mostrar a la família cap condolença ni suport. Agraïment a totes les mostres d'adhesió rebudes en tot aquest temps. Família Quintana Turón.

Amazon i la frontera artificial

Josep M. Loste Romero PORTBOU

Si el passat 15 de març al pont «fronterer» del riu Major, entre Albanyà, Maçanet de Cabrenys i Costoja es va posar en qüestió la frontera politica entre l'Estat espanyol i l'Estat francès, tot protestant pel tancament de diverses carreteres secundàries transfrontereres, en l'àmbit econòmic encara es veu més clar que aquesta «frontera» dels Pirineus Orientals és totalment artificial.

Doncs bé, el passat 25 de març la poderosa multinacional Amazon va anunciar la instal·lació definitiva d'un magatzem logístic de 85.000 m2 a Vilamalla (Alt Empordà). Què vol dir això? És molt senzil i clar. La situació de Vilamalla, l'Alt Empordà i Catalunya, com a zona molt estratègica, no només pel mercat català, i per extensió, espanyol, sinó per tot el mercat del sud-oest d'Europa, més enllà de les «fronteres» massa artificials.

De fet, aquest centre de Vilamalla donarà servei, sobretot, al sud de l'Estat francès, a les importants regions d'Occitània, Aquitània i Provença-Alps-Costa Blava i, fins i tot, a les regions septentrionals italianes de Piemont i Llombardia.

Ignorància política

Albert Altés Segura LLANÇÀ

No entenc que ara costi tant pactar una lluita quasi impossible per aconseguir ser un país independent quan ja som majoria! Ignoro què passa. Uns diuen que el president Puigdemont vol manar des de l'exili? Uns altres que han de fer un pacte comú a Madrid? Els més il·lusos, com jo, que votem independència, només esperem un equip unit per aconseguir-ho! Per mi, ara haurien d'unir-se pel fet independent i, quan ho hàgim aconseguit, ja lluitaran per les seves idees diferents i serem nosaltres que decidirem què volem! A què juguen? Què es creuen? Han aconseguit que el partit més extremista vulgui pactar per aquesta lluita! Què esperen els altres dos partits? No es tracta de demostrar-nos res a nosaltres, que us donem el poder per fer-ho! Ja n'hi ha prou de fer el pallasso, amb tots els respectes per aquest col·lectiu! No badeu, que al final us quedareu sols i, així, mai serem lliures perquè de moment esteu fent el ridícul! Negociar no sé què... diria que ara no toca!

Arribar a la vellesa

Jesús Domingo Martínez Girona

Els canvis demogràfics són de tal rellevància que en pocs anys el nombre de persones de més de 60 anys superarà la xifra dels dos mil milions. No podem esperar a demà per preparar els pobles i les ciutats. La vellesa no és una etapa improductiva o inútil, com tampoc trista. Arribar a la vellesa és un do i un recurs que mereix ser cuidat, també quan la persona genera dependència. Es tracta doncs de generar una cultura de la cura nova, que eviti la ruptura entre la llar i els recursos residencials, afavoreixi les cures a la llar i ampliï la xarxa de serveis solidaris. Es tracta d'un canvi cultural profund que des d'un document vaticà se'ns encoratja.