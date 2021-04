El cribratge del càncer salva vides

Val més prevenir que curar. I a l'AECC-Catalunya contra el Càncer ho tenim clar. Des dels nostres inicis, hem treballat per la implantació dels programes de detecció precoç d'aquells tumors que es poden detectar en els seus estadis inicials, com és el cas del càncer de còlon, el tumor maligne amb major incidència a Catalunya, amb 6.135 casos diagnosticats el 2020. Aquesta malaltia, que afecta per igual homes i dones i es presenta majoritàriament en persones de més de 50 anys, representa el 13,75% de tots els diagnòstics de càncer i és la segona causa de mort per càncer a Catalunya, amb un total de 2.423 defuncions en el darrer any.

Però no tot són males notícies, aquest tipus de càncer és un dels més fàcils de detectar precoçment mitjançant una senzilla prova, el test de sang oculta en femta, i és superable en el 90% dels casos en què es detecta a temps. Que la població conegui aquesta informació és clau perquè es mobilitzi a participar en els programes de cribratge poblacional.

Per això, amb motiu del Dia Mundial per a la Prevenció del Càncer de Còlon, que com cada any s'ha commemorat el 31 de març, des de l'AECC-Catalunya contra el Càncer continuarem treballant per promoure la participació de la població de risc en els programes de cribratge. No podem obviar la contundent evidència científica que ha deixat demostrat que aquests programes de cribratge són capaços de disminuir la mortalitat a curt termini entre el 30% i el 35% i millorar el pronòstic de la malaltia.

I no tan sols això, els programes de cribratge poblacional, a més d'evitar patiment i salvar vides, estalvien recursos al sistema sanitari. La prova utilitzada en el cribratge del càncer de còlon és una prova senzilla i barata capaç de detectar el tumor en les seves etapes inicials o les lesions premalignes que l'originen, permeten estalviar al sistema els elevats costos que pot comportar el tractament més avançat de la malaltia.

La pandèmia del coronavirus ha acaparat el protagonisme i l'atenció sanitària del darrer any, però ha arribat l'hora que el càncer i la seva prevenció recuperin el focus d'atenció. Per aquest motiu, hem creat un Acord Contra el Càncer, on demanem, entre altres objectius, assegurar que la població pugui accedir a les mesures preventives davant el càncer a pesar de la pandèmia, que tota la població pugui accedir a aquests programes de cribratge i que ningú es quedi sense diagnosticar com a conseqüència de cap tipus de crisis.

No podem quedar-nos enrere. Els programes de cribratge poblacional han de reprendre's a bon ritme i amb totes les mesures de seguretat per seguir salvant vides. Tenim la responsabilitat d'aconseguir que la participació en el programa de cribratge del càncer colorectal creixi a Catalunya del 40% actual al 65%. Aquesta és l'única via per aconseguir el veritable impacte positiu del cribratge.

Actuem a temps. Prevenir el càncer de còlon està a les nostres mans.