Per a Albert Soler Pandèmia mental Escola de Ceràmica de la Bisbal El xiringuito

El llibre Barretinas y estrellas m'ha fet conèixer el senyor Soler, a Diari de Girona i les veritables raons que animen els llacistes i vivales a seguir donant la llauna a Catalunya i a TV3.

Molt interessant el llibre, molt aclaridor del que no entenia per molt que ho he intentat amb gran interès aquests últims anys.

Permetin-me una reflexió: en el llibre s'esmenta que els delinqüents llacistes volien negociar, insisteixen encara en això, i en les seves pàgines un gavatx afirma que «per negociar cal oferir alguna cosa a canvi». Això és cert, però també és necessari que les parts que negociïn posseeixin alguna cosa que l'altra part necessita i a més que les dues parts puguin donar a l'altra el que desitja. El que diuen els vivales-llacistes que volen no és propietat del Govern d'Espanya; no podria donar-ho. No s'assabenten que està en la Constitució. És propietat dels espanyols, de tots, dels catalans i dels de Múrcia...

Un any després, podem assegurar que la covid-19 ha marcat un abans i un després en cadascun de nosaltres. Hem canviat la nostra manera de fer, de comunicar, d'expressar, de sentir i de viure.

Moltes persones ens han deixat a causa de la pandèmia, però aquesta tampoc ens ha deixat indiferents als que encara seguim aquí.

Darrere de dades d'hospitalitzacions i defuncions, n'hi ha d'altres també rellevants i menys esmentades com l'augment de depressió i ansietat, o l'alarmant desesperança i falta de motivació d'aquell jovent que abans s'hagués menjat el món amb la seva empenta vital.

I ara què? -ens preguntem molts.

Són nombroses les persones que requereixen d'atenció psicològica en aquests moments, i alhora escassos els recursos proporcionats.

I és que intentar salvar i curar des de la medicina els infectats de covid està bé, però cuidar i preocupar-se per la resta de la població des de la psicologia està millor, no creieu?

Tu també tens dret a ser ajudat.

L'Escola de Ceràmica de la Bisbal continua sent un referent en l'ensenyament de la tècnica del torn, de la ceràmica tradicional i de la ceràmica més d'investigació. Aquests dies de Setmana Santa, igual que la resta de l'any, ofereix cursos de formació, tant per a persones que s'inicien en el camp de la ceràmica com per a persones que volen perfeccionar-ne la tècnica. L'entorn privilegiat del lloc on és situada la fa una escola única. Molts esdevenen alumnes de l'Escola precisament, a banda de la relaxació o teràpia personal que els comporta el tacte intel·ligent amb el fang, per fruir a la vegada del paisatge dels voltants, amb pobles a tocar com Vulpellac o Fonteta o bé la infinitud de camins per passejar de les Gavarres.

El Consell de la República és un invent de Puigdemont que té dos objectius: satisfer l'ego de Puigdemont i satisfer la butxaca de Puigdemont. No serveix per a res més. Que no ens prenguin per tontos.