L'última frontera

Deep Nostalgia, una aplicació que permet convertir una fotografia en un petit vídeo animat, s'ha convertit en un dels fenòmens de les botigues d'apps aquest inici d'any. Són molts els que l'utilitzen per fer reviure familiars en fotos antigues. A mi, em resulta esgarrifós veure com aquestes fotos cobren vida.

No és la primera vegada que els algoritmes i la intel·ligència artificial ens acosten els morts. Ja són milions els usuaris de Replika, una app creada per una emprenedora russa que permet relacionar-te a través de missatges amb una persona virtual. Aquesta pot ser un amic o parent mort de qui prèviament has introduït informació o converses que tens guardades. Com tota tecnologia basada en l'aprenentatge automàtic, com més et vas relacionant amb el teu company virtual i com més coses li vas explicant, més aprèn.

Què passaria si aquesta capacitat d'imitar una conversa emocional s'integrés en un vídeo com passa amb Deep Nostalgia. La intel·ligència artificial i la realitat virtual poden ser molt útils, però hi ha apps que ens acosten a fronteres perilloses. Segur que ja hi ha qui ha pensat a utilitzar-les per danyar reputacions, alimentar la desconfiança en institucions o, fins i tot, desacreditar vídeos i àudios autèntics. Una amenaça en tota regla que caldria vigilar de ben a prop.