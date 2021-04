L'assistència primària perilla

Durant un temps anar al Centre d'Assistència Primària (CAP) no suposava cap inconvenient. Podies trucar el mateix dia per demanar hora, anar a fer receptes o fer qualsevol consulta. Una trucada de telèfon o una visita al taulell i en pocs minuts t'ho resolien i t'atenien. Posteriorment, es va instal·lar la web de «La meva salut» per fer determinats tràmits i fins i tot l'atenció es va millorar. Podies fer tràmits de manera ràpida sense presencialitat. Va arribar la pandèmia i tot se n'ha anat en orris. Tot el personal dels CAPs ha hagut de fer un triple esforç. És trist que tot el sistema que s'havia aconseguit i que s'havia convertit en un model envejat ara estigui en risc. El president del Col·legi Oficial de Metges de Girona, el doctor Josep Vilaplana, ho ha dit recentment: l'atenció primària necessita recursos urgents. No podem permetre com a societat que es retalli en sanitat. Si la pandèmia s'ha endut per endavant aquest sistema és molt urgent i prioritari tornar a posar les bases per aixecar-lo. L'any passat es va posar en marxa un consell d'experts per reflotar el sistema. Encara no ha actuat. Per tant, és molt urgent tornar el sistema sanitari públic i gratuït al lloc que es mereix. Durant molts anys va estar a un nivell envejable. No fem ara que tot es perdi i no es pugui recuperar