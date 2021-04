Entre l'Sputnik i l'Enxaneta

Si el doctor Argimon (que és el que mana) expliqués que ha sondejat la compra de vacunes Sputnik als russos, és probable que algun jutge ja hagués ordenat l'escorcoll del Departament de Salut per comprovar si existien vinculacions amb la trama investigada per la Guàrdia Civil en l'operació Voloh, Vólkhov, Volokhov, o com se digui. Ja saben, aquella conxorxa independentista que preveia l'arribada a Catalunya de no sé quantes divisions russes per fer costat a la independència unilateral. Soldats russos pagats amb criptomonedes dels serveis informàtics del Govern, qui sap si amb transaccions operades a través del satèl·lit Enxaneta per eludir els controls de l'Estat. Si no és per a això, per què voldria una administració com la catalana posar un artefacte en òrbita? No es pensin que exagero gaire. El Govern italià de Giuseppe Conte va demanar ajuda a Moscou al principi de la pandèmia, quan Brussel·les ni parava ni disparava (com ara), i un comboi de vehicles militars amb bandera de la Federació Russa va travessar la península transalpina per repartir material sanitari; Washington en va prendre nota, Conte va caure per una maniobra de l'oportunista Matteo Renzi, i el va substituir Mario Draghi, algú que no fa equilibris amb un peu a cada costat de la guerra freda. Pedro Sánchez tampoc no vol fer-ne i s'ha mantingut fidel a l'ortodòxia atlàntica, però Isabel Ayuso està en campanya i l'interessa destacar la inoperància del Govern central en el proveïment de vacunes; la resposta de La Moncloa ha estat anunciar una mena de tsunami general d'immunitzacions i l'aixecament del toc de queda. Tot és campanya, perquè ja saben que Madrid és Espanya a Espanya, i el contacte amb els russos no va passar de l'estadi conec-algú-que-coneix-algú; suficient per fer bullir l'olla. Si un avió rus ple de caixes d'injectables hagués aterrat realment a Barajas n'estaríem parlant d'una altra manera. I si hagués aterrat al Prat, ves a saber si el doctor Argimon no estaria en presó preventiva.