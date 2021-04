Paraules per a l'Arcadi de Justícia i Pau de Girona

Ens arriba l'anunci de la mort de l'Arcadi Oliveres, just després de la celebració de la Pasqua. La veritat és que la notícia no per esperada deixa de ser colpidora. Però la reacció ens genera només paraules d'agraïment pel seu mestratge i generositat. I ens esperona a seguir amb més fermesa el seu llegat de pau, no violència, justícia social, drets humans i cooperació.

Des de Justícia i Pau de Girona, li agraïm el seu testimoni d'esperança, i el seu acompanyament des de sempre, en aquests 46 anys de trajectòria de la nostra entitat. Des dels inicis en les campanyes en contra de la pena de mort i la del 0,7%. Més endavant en l'objecció fiscal i la condonació al deute extern. A les més recents en favor de l'acollida de la immigració i un món més sostenible social i ecològicament. Fins a la darrera, fa només un parell d'anys, participant a la celebració a Girona del 70è aniversari de la Declaració dels Drets Humans. Sempre ens ha fet costat i l'hem sentit molt a prop tant col·lectivament com personalment. Li ho agraïm ben sincerament, així com la seva disponibilitat i generositat.

I tot això, compartint-ho amb un munt de persones d'orígens i pensaments molt diversos, que amb tu han proclamat que «un altre món és possible!». I no només possible, sinó necessari.

El testimoni de l'Arcadi, fonamentat en les Benaurances, ha fet creïble aquesta utopia, d'aquí la nostra immensa gratitud. Ens ha fet veure que es pot destruir un sistema econòmic pervers que perpetua les desigualtats i que deshumanitza la humanitat. Que no podem ajornar les alternatives a un planeta que està dient prou, mentre que a la Mediterrània s'omple de persones que s'ofeguen... Que les nostres accions diàries i la nostra denúncia hi tenen molt a dir i a fer.

Per visibilitzar totes aquestes veritats cal el coratge, generositat, intel·ligència posada al servei de les persones, i amor, molt d'amor, que hi ha posat l'Arcadi. Amb el profund convenciment que estem obligats a no perdre l'esperança! I aquesta és la responsabilitat que assumim com a Justícia i Pau de Girona: continuar el teu llegat, amb perseverança i sempre amb esperança.

Finalment, volem donar les gràcies a l'Arcadi Oliveres, per aquesta nova lliçó de vida que ens ha donant les darreres setmanes afrontant la seva malaltia amb una pau i dignitat desbordant, manifestant que «aquests dies són feliços perquè et sens molt estimat». No són sinó la conseqüència de la seva forma de viure, del seu compromís amb les persones i amb la utopia de la fraternitat. Descansa en la pau dels justos, Arcadi.