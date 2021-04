Noves mesures

Paquita Lidón Romero - Girona

No puc anar a passejar pel camí de ronda sola o amb la meva bombolla perquè és una altra comarca. No puc visitar la meva sogra, que està a una residència, perquè és una altra comarca. Però sí que puc trobar-me amb la bombolla d'una meva amiga malgrat que fa sis mesos que no ens veiem, fer una costellada al jardí o, si fa fred dintre casa seva, perquè viuen a la meva mateixa comarca.

Ningú del comitè «d'experts» que donen les mesures té el suficient seny per adonar-se de la incongruència de moltes de les mesures que decideixen? Si el dia 19 de març en comptes d'aixecar el confinament a tot Catalunya s'hagués fet per províncies, potser ara no tindríem el repunt que estem tenint.

La meva bombolla som dels que respectem les prohibicions i seguim les indicacions que se'ns donen, però ja comencem a estar una mica tips de tant desori.

Ara què, el dia 20 tornarem a obrir tot Catalunya perquè els de Girona poguem anar a comprar els llibres a Lleida, o actuarem amb seny i enteniment? Hi ha una dita que diu «a poc a poc i bona lletra», doncs això.

Fàstic!

Miquel Mompió i Azemar - Riudarenes

Sí! Ni descrèdit, ni vergonya, ni ressentiment. Fàstic és el que em provoquen els partits que varen assolir el 52% el 14-F.

Entenc que la CUP vulgui fer valer els seus escons tot i que les seves idees de somiatruites difícilment assumibles per Catalunya, amb la seva frase lapidària: «Hem llençat a la paperera de la història un president de la Generalitat», penós.

Entenc que ERC se senti guanyadora en escons i vulgui la Presidència, però també tenen una frase lapidària: «El president s'ha venut per 30 monedes»; frustrant.

Entenc que Juntsxcat els costi deixar el protagonisme de primera fila que han perdut per les seves picabaralles amb els parents del PDeCAT; dividiu-vos i us guanyaran.

L'únic ressò internacional de Catalunya es dona gràcies el treball constant de Waterloo, Òmnium i ANC. Ja que des de Lledoners, poca cosa es pot fer per treure el jou de l'estat. Solament l'enfrontament directe, si tenim l'ajuda, el reconeixement i la pressió internacional podem assolir les nostres aspiracions. Perquè tot i les manyagues i picades d'ull d'ERC amb Pedro Sánchez , el resultat és fum fum fum i a la que giren l'esquena, ja ho veieu, a Lledoners els nostres polítics i ara la Carme Forcadell i la Dolors Bassas... i la taula de diàleg? I els indults? Fum, fum, fum.

Nosaltres vam votar i us vam donar confiança i veig amb fàsticque de vosaltres, de tots plegats, no ens en podem refiar!

L'esperada vacuna, vista pels que som grans

Lluís Torner i Callicó - Girona

Ens han donat la primera vacuna, / que ens ha de protegir de la covid, / d'aquí uns dies tocarà la segona, /i ja ens podrem sentir ben protegits.

No és que em fes massa il·lusió, / la cosa, encara no és prou clara, / i sentint els mitjans d'informació, / hi ha opinions de totes classes.

Als que tenim més de setanta nou anys, / la Pfizer és la que ens estan posant, / segons sembla l'efectivitat és gran, / malgrat no saber, la durada, fins quan.

La que donen als de mitjana edat, / és l'Astra-Zeneca, la més freqüent, / és de les primeres que s'ha injectat, / tot superant petits inconvenients.

També n'hi ha una, de nom Moderna, / que ve a ser talment com la Pfizer, / semblant protecció, amb l'una i l'altra. / Sens comptar la russa i la xinesa.

Sigui com sigui, tant unes com altres / s'han elaborat amb gran rapidesa, / per tant l'experiència no és alta, / ja se'n aniran veient els efectes.

Però el que importa és posar-hi fe; / més incertesa ha tingut la covid, / per tant confiem que tot anirà bé, / i que la vacuna haurà servit.

Ara, ens cal ésser solidaris, / ens agradi o no, és en bé de tots, / hem de confiar en els sanitaris, / i els doctors en investigació.

Consegüentment, no me'n penedeixo, / penso que he fet allò que calia, / si serveix per fer fora el bitxo, / la vacunació, benvinguda sia.

És el meu parer.