Entendre i combatre els extremismes polítics

L'esperpèntic i paorós espectacle de l'assalt al Capitoli dels EUA (6 gener 2021) ens va demostrar de manera gràfica que l'extrema dreta és una amenaça real. Cal dir però, que ja havíem tingut exemples de sobres per veure-ho venir. De fet, sembla que els partits extremistes (esquerres o dretes, tant se val) existeixen i fan perillar la democràcia: aquest perill existeix i és real. No hi ha temps a perdre: cal combatre'ls per tots els mitjans. La pregunta és, com fer-ho?

El primer que cal fer és estudiar el fenomen dels extremismes polítics. Sense conèixer un fenomen és impossible entendre'l i, per tant, combatre'l. Hem d'entendre la nova ultradreta i el radicalisme de les esquerres antisistema: d'on surten, com s'organitzen, com actuen, d'on provenen socialment i quins discursos utilitzen. Una reflexió obligada és que els fenòmens actuals d'extrema dreta i extrema esquerra són diferents dels feixismes i dels moviments comunistes totalitaris del segle passat. L'extrema dreta i l'extrema esquerra s'han renovat. Això no vol dir que siguin menys perilloses ni que no hi hagi elements de continuïtat amb el passat. No obstant això, s'ha de tenir clar que són fenòmens diferents i en bona mida nous. Vegem algunes diferències bàsiques.

La gent que abans portava el cap rapat i feia la salutació feixista ara vesteixen camisa, americana i sovint corbata. El seu llenguatge també ha canviat de manera que connecta fàcilment amb el poble pla. L'extrema dreta avui domina les noves tecnologies, especialment les xarxes socials i amb això guanya visibilitat mediàtica i protagonisme polític. És a dir, la nova extrema dreta parla el llenguatge de la gent comuna, descriu i denuncia molt clarament els problemes del dia a dia i sap moure's en el món digital.

L'extrema esquerra d'avui, ara no vesteixen camisa, americana i corbata com els líders totalitaris del segle passat. El seu llenguatge també ha canviat, han abandonat les propostes ideològiques i simplement ofereixen a la gent del carrer objectius molt llaminers, però mai diuen com hi arribaran. A diferència dels totalitaris del segle passat, ara l'extrema esquerra prové de les classes acomodades, la burgesia i en molts casos no han hagut de guanyar-se les garrofes. Això sí, tenen en comú amb l'extrema dreta que dominen les noves tecnologies, les xarxes socials i són experts en guanyar visibilitat mediàtica i protagonisme polític. És a dir, la nova extrema dreta i esquerra parla el llenguatge de la gent del carrer, descriu i denuncia molt clarament els problemes del dia a dia i sap moure's en el món digital. A més, tant uns com els altres fan part d'un fenomen global completament internacionalitzat. Finalment, uns i altres tenen uns elements comuns que hauríem de prendre molt seriosament i que bàsicament són:

1. Un marcat nacionalisme i obsessió per la «identitat».

2. La recuperació de la sobirania nacional amb un alt grau d'euroescepticisme i aversió al multilateralisme.

3. Islamofòbia i condemna general (potser en el cas de l'esquerra radical només soto voce) a la immigració que qualifiquen d'«invasió».

4. Exacerbat tacticisme i abús de les manifestacions públiques, sovint amb destrucció del béns públics i privats.

Després d'entendre i assumir aquestes característiques, el següent pas és analitzar les raons del seu espectacular avanç. En aquest sentit la primera pregunta és com entendre que els extremismes polítics han arrelat en la majoria dels països i fins i tot van arribar a ser hegemònics en alguns d'ells. Sembla obvi (tal com assenyalen diferents intel·lectuals i experts) que, entre les nombroses causes, es poden assenyalar com a principals: l'augment de les desigualtats, el debilitament de l'Estat de benestar, l'abandonament d'amplis sectors de la població que es troben en els marges de la societat i el combinat de precarització de la feina i atur galopant.

Un altre element que no es pot deixar de banda és que la democràcia liberal representativa viu una profunda crisi. Per exemple, els partits polítics ja no compleixen amb la funció de corretja de transmissió entre societat i representants polítics, ni entre territoris i institucions. Els sindicats tenen enormes dificultats per adaptar-se a la realitat de la industrialització tecnològica. El progressiu augment de la desconfiança de la ciutadania en els polítics i els partits, aspecte aquest últim fàcil d'entendre tal com es comporten i també pels discursos buits, aparells de partit desmesurats, poca formació tecnocientífica i humanista i una corrupció espectacular.

Vist el vist i dit el que s'ha dit: algú s'estranya de l'avanç de la nova extrema dreta o noves esquerra que ofereix solucions simples, fàcils i agradables per a tothom?