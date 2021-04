Reconfitats

La consellera Vergés se sorprèn dels canvis de criteri amb les vacunes, i ho fa just després de canviar de criteri amb el confinament i anunciar-ho amb un dia i mig d'antelació. Com que ells improvisen deuen pensar que tothom improvisa i els ciutadans fem els plans del cap de setmana el dissabte al migdia. Els restaurants de costa i muntanya han rebut una pila d'anul·lacions i a la terra dels calçots rumien qui es menjarà els que tenien emparaulats i no podran servir. Ens tornen a tancar dins de la comarca respectiva perquè les UCIs estan massa plenes, però els ingressats que han provocat la decisió es van contagiar abans de l'escampada de Setmana Santa, de manera que la mobilitat no és la causa. El sentiment ciutadà és que el mossèn ens castiga pels pecats d'haver gaudit del sol i l'aire i haver recuperat sensacions agradables, ni que fos canviant els sopars de colla pels dinars de bombolla. La corba de casos crítics ja s'enfilava abans de les vacances, i si busquen les causes de la variació potser haurien de fixar-se en quines altres mesures es van relaxar, abans i tot d'alliberar la circulació intercomarcal. Posats a estudiar, que recuperin també alguns conceptes de secundària: la densitat és la relació entre la massa i el volum; si la massa dels catalans s'escampa pel volum de tot el país es reduiran les concentracions d'alta densitat, que són focus de contagi. Per això l'alcaldessa de Barcelona s'esvera quan tornen a tancar la seva gent a la llauna de sardines del Barcelonès (setze mil persones per quilòmetre quadrat). La sensació és que prenen decisions combinant impotències: no poden deixar de fer alguna cosa perquè els metges han activat totes les alarmes, però tampoc no poden tornar a encongir els horaris de la restauració o les capacitats comercials perquè els gremis estan que bufen i tenen el suport d'alguns consellers; en canvi, al sector turístic li poden dir que ja va fer calaix la setmana passada. A veure què improvisen quan s'aixequi l'estat d'alarma, d'aquí a menys d'un mes si La Moncloa no s'ho repensa –que mai se sap.