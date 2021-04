Complint la llei, hi ha protecció?

Em faig aquesta desconcertant pregunta perquè hi moltes persones que, essent complidores de les seves obligacions i respectuoses amb les lleis i els drets aliens, pateixen injustícies i no troben protecció dels seus drets, no saben a on acudir davant la lentitud dels tribunals i les excuses burocràtiques de les administracions. Qualsevol persona té dret que les administracions públiques, començant pels ajuntaments i acabant amb l'Estat, els proporcionin la seguretat imprescindible per gaudir i exercir els seus drets. I hem de ser contundents a l'hora d'exigir els nostres drets, però en la mateixa mesura i exigència hem de ser responsables de les nostres obligacions. I les administracions públiques tenen l'obligació de garantir el lliure exercici dels nostres drets, així com de perseguir l'abús i les infraccions que atempten contra la convivència, la pau social o els drets de les altres persones.

Val a dir que tots hem de fer un esforç per arribar a una societat més convivencial, solidària i justa, si volem una societat en pau. Però amb la mateixa contundència hem de rebatre les mentides o la fàcil demagògia dels que mafiosament s'aprofiten de les escletxes legals o de la bona fe de l'altra gent, necessitada o no.

M'escriu una persona, propietària espoliada del seu pis per uns ocupes, decebuda per la manca de protecció efectiva i diligent d'administracions, policia i tribunals.

«El juliol de 2020 intento obrir la porta d'un meu pis i veig que la clau no m'obre, pico al timbre, m'obre la porta un noi i m'explica que està a casa. Truco als Mossos d'Esquadra i aquests en el moment que venen em diuen que han identificat les dues persones que hi ha al pis i que ells no hi poden fer altra cosa que aconsellar-li que posi una denúncia. A finals de setembre es fa el judici, la parella d'ocupes insisteixen davant el jutge que ells no han fet res il·legal i que no tenen diners. Tinc sentència favorable a mi, però els ocupes fan recurs... i a data d'avui l'Audiència encara no ha resolt res!

I jo vaig rebent les factures d'aigua, llum i gas, i els Mossos m'avisen que no se m'acudeixi donar de baixa aquests subministraments, ja que els ocupes em podrien denunciar. He aportat a les diverses companyies la sentència que acredita que jo no disposo de la meva propietat i que hi han uns ocupes, però em diuen que soc jo la titular del comptador, i que malauradament quedarà al meu càrrec la despesa... i que seré jo en cas de no pagar qui sortirà a la llista de morosos.

En resum, si és que es pot resumir... Em trobo que les companyies de subministraments bàsics em passen la responsabilitat i el deute a mi, quan tinc acreditat per sentència judicial que m'estan ocupant el pis... D'altra banda, l'Ajuntament de Girona em diu que l'IBI em pertoca pagar-lo ja que no hi ha cap llei que m'eximeixi de pagar-ho... Jo ja no sé a quina porta trucar per demanar ajuda, només demano que no se'm faci responsable d'unes despeses que no són meves i que judicialment està acreditat que no és legal el que estan fent a la meva propietat».

Greu problema que s'està agreujant davant la passivitat i la manca de resposta i d'actuació efectiva dels poders públics. Els particulars no han d'assumir la manca de previsió d'un parc públic d'habitatge suficient i necessari. I no es pot consentir que qui es veu privat de la seva propietat hagi d'assumir càrregues que no li corresponen, segueixi pagant els seus impostos i no tingui la protecció corresponent. D'altra banda, no s'hauria de regularitzar cap ocupació sense la intermediació dels Serveis Socials, per evitar el negoci de màfies que negocien amb propietats alienes.