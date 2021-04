Responsabilitats al «Bloom»

El «Bloom», un centre especialitzat en noves tecnologies del camp de la imatge que havia de ser l'eix central del clúster TIC Media de Girona, ha acabat essent més notícia pel seu fracàs i per la irresponsabilitat de la seva gestió que per generar noves oportunitats de negoci i atraure talent i empreses a la ciutat.

L'Ajuntament de Girona desvia les responsabilitats del projecte fallit cap al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, a qui n'atribueix la gestió. Obliden els responsables municipals d'esmentar que el consistori és una de les entitats fundadores del parc i que forma part del seu patronat, al costat de la UdG, la Diputació i algunes entitats empresarials.

Si l'Ajuntament creu que no és responsable del fiasco del centre que va promoure, com a mínim hauria d'exigir amb celeritat responsabilitats al Parc, als seus gestors o a qui van col·locar com a responsable del Bloom. Ja fa molts mesos que aquest diari va explicar que havia desaparegut material comprat amb diners de tots. El cert és que el Bloom va rebre prop de dos milions d'euros de finançament públic, la majoria procedent de fons europeus, i que la seva gestió i control intern disten molt de l'exemplaritat que se suposa a entitats vinculades de manera tan directa a l'administració.