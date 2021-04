I tot això qui ho paga? El tren del Baix Empordà Consell per la República o seny?

Anem malament, ara es parla de 6 conselleries per poder fer govern, més càrrecs de confiança, més personal. Perquè hi ha 200 càrrecs de Junts que perillen en cas que vagin a l'oposició.

En Salvador Alsius, pioner de TV3 , denunciava dies enrere l'increment desenfrenat de l'ens i que s'hauria de reduir un 50% de la plantilla.

Ens van incorporar els consells comarcals, amb cadires, càrrecs i personal, i ara es parla de vegueries, a on ens porten els nostres polítics, els nostres governants?

Convé estalviar, gestionar millor, més eficàcia i menys burocràcia i personal, perquè avui per avui qui paga tot això són els treballadors de peu, els autònoms, la petita empresa, el negoci familiar i la classe mitjana.

Menys impostos, més justos i menys càrrega fiscal perquè a la Plaça de Sant Jaume , entre la Generalitat i l'Ajuntament s'han convertit en uns imitadors de l'espoli de Madrid. Sobretot, sobretot reflexioneu i feu- vos-ho mirar ; gasteu molt, massa, i el país avui en dia no està per disbauxes.

Fa l'efecte que l'Associació per a la Promoció del Transport Públic proposa un tren-tramvia per fer renéixer per on circulaven el Feliuet (carrilet Girona – Sant Feliu de Guíxols) i el Tren Petit (carrilet Girona-Palamós) amb finalització a Platja d'Aro (tancament d'un hipòtetic vuit ferroviari gironí pel seu sud). Així doncs, des de Sant Feliu fins a Palamós tal mitjà prestaria servei a s'Agaró, Platja d'Aro i Sant Antoni de Calonge. Altrament em sembla més avinent respectar l'antic itinerari del Feliuet des de Girona fins a Cassà (la Creueta, Quart, Llambilles, Llebrers de Dalt) en comptes de fer-ho ara per Fornells, Riudellots i Campllong, per on es fa més volta.

Veges per on si el jorn més inesperat es resol farcir ferroviàriament el vuit gironí superior, Girona a Olot per Anglès i Banyoles, perquè aleshores pels 150.000 habitants d'entre Girona, Salt i Sarrià de Ter fora adient bastir el metro de Girona, les quals dues línies es trobarien a les estacions de l'AVE i el tren convencional: Salt – Pont Major i la Creueta – Sarrià de Ter amb dotze i deu estacions respectivament.

El 14-F vàrem votar per un nou Govern i president català, en haver estat inhabilitat l'anterior, esgotant el termini legal per convocar-se automàticament les eleccions, després d'aquest pelegrinatge, en seguim un altre, al dia d'avui encara no han arribat a cap acord els dos partits independentistes (ERC i JxC), les desavinences són evidents des de fa temps, però ara s'ha girat la truita, el guanyador ha estat Esquerra, quedant en segon terme el fins llavors pilotat des de Waterloo, i aquí comença el nou problema, no existiria si es mirés a tots els costats.

Mostra evident que la classe política no pensa en la ciutadania per aconseguir un govern estable i durador, han passat dos mesos més i estem pitjor que a l'inici del periple. A Catalunya estem més que farts, entre la inestabilitat política, la gestió de la pandèmia de la covid-19, i una Generalitat, que volen de totes totes, convertir-la en una república independent, amb les conseqüències negatives de desprestigi i pèrdua d'inversions, sense arribar enlloc, tot i dir «ho tornarem a fer».

Classe política independentista catalana, la que està aquí i la de Waterloo, si us plau feu el favor d'acabar entenent-vos, o del contrari permeteu que es pugui formar govern, practicant la transversalitat, sense pensar en els colors, sinó en el bé de Catalunya i els catalans, ja n'hi ha prou d'aquesta «marmota», no ens porta altra cosa que empobriment i desprestigi. Ningú, amb una mica de seny, pot pensar o intuir un govern comandat des d'un «consell per la república», ubicat a Brussel·les, on van fugir part dels responsables del referèndum i declaració d'independència per uns minuts. Si us plau!