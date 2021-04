Follar en català

Per què reproduir-te, estimar o simplement ser amic de gent que no és tan purament català com tu? Fins i tot un simple «repàs», un succint «kiki» amb algú que no comparteixi el català pot arribar a ser una cosa perillosa. Almenys així ho donava a entendre l'eslògan d'aquesta pàgina web de contactes anomenada GentComTu! «Coneix gent com tu, sana, sincera, que parla català i que desitja fer nous amics o trobar parella». Ull, prendre nota, si no parla el català pot ser que t'estigui mentint, o que no sigui prou sana.

El web no fa el test sanguini ni demana els vuit cognoms catalans. Almenys per ara, però ves a saber. Pel que temo que se'ls escapin uns quants botiflers que només vulguin menjar-se un rosco i no elevar la santa genètica fins al cel. Els he enviat un correu amb dues preguntes. Una: si no parlo català (que el parlo), ni crec en l'independentisme, quines són les meves possibilitats de tenir èxit? Dos: segons vosaltres quins creieu que són els gens de l'autèntic poble català, els de Torra o el de Puigdemont?

No he rebut resposta i no m'he atrevit a provar sort amb un perfil. Alguna cosa em diu que jo, un immigrant argentí que viu sol fa vint anys a Girona i que té el morro de no ser independentista, i que a sobre parlo català quan em dona la gana, no sigui digne de reproduir-se. Tinc els meus dubtes. Aquesta setmana, a la presentació del llibre d'Albert Soler em vaig atrevir a dir que, segons el meu parer, Catalunya era un bordell, i he rebut diversos simpàtics missatges on, un cop més, de molt bona gana, em recomanen un tour turístic amb paraules com: «ves-te'n al teu puto país» o «ves a besar-li el cul a Maradona».

No per res el fons del web de GentComTu! és groc. No solament és una xarxa de friquis sinó que és una de les 14 empreses que s'han adherit a la iniciativa del DNI independentista impulsat pel Consell per la República de Carles Puigdemont.

Preservar la llengua perquè l'estimes, perquè els teus pares la parlaven, perquè sents que transmet la teva cultura, o perquè et surt d'aquí, és una cosa. Aquesta idea de preservar la llengua per preservar l'estirp és lamentable i perillosa. Comentari d'una usuària: «El vostre servei el que fa és filtrar aquest perfil que tenim els catalans». Catalunya necessita aquest filtre urgent! Ja n'hi ha prou de barrejar bons amb mals catalans!

Feu-li un favor al català i deixeu de promocionar bajanades. Idees com aquestes són les grans assassines en sèrie de l'idioma.