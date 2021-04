Cotarelo, l'últim vetat

Al final en Ramon Cotarelo va sortir a la tele, que estava l'home en un no viure. Està bé que, com a bon espanyol reciclat, els llacistes li amanyaguin a un el llom, però les moixaines no alimenten i en canvi sortir al FAQS dona per menjar calent una setmana. Feia mesos que suplicava una estoneta a TV3, senyors, per caritat, que més lleig és robar.

- Per vosaltres m'he convertit en un babau i una caricatura, i així m'ho pagueu? -es queixava el pobre home als llacistes, amb tota la raó del món.

Ell assegurava que estava vetat. Si pel llacisme, qui fuig de la justícia es fa dir exiliat, és lògic que qui no interessa als mitjans es faci dir vetat, que queda més fi que dir «el que jo penso no interessa ni al tato». Les persones amb un ego artificialment inflat es resisteixen a creure que simplement el que tenen a dir és del tot prescindible. En Cotarelo prefereix imaginar una conxorxa mundial que té per objectiu silenciar-lo, abans que reconèixer que no és ningú. No ha de ser fàcil admetre la realitat, don Ramon, però si vol un consell comenci per repetir-se cada dia davant del mirall «no m'importo ni a mi mateix», i veurà com li desapareixen del cap les conxorxes i boicots.

Cotarelo es conforma amb poca cosa, ser vetat a TV3 és un veto d'estar per casa. Posats a inventar vetos, cal disparar més enlaire. Jo, per exemple, segons la doctrina Cotarelo, estic vetat a les principals cadenes, des de la BBC a la CNN, que no em treuen a cap programa, per no parlar del Washington Post, que no em publica ni un article. També és cert que jo no em passo el dia ploriquejant com en Cotarelo. Hauria de fer-ho, a veure si tinc sort.

Bé, jo no soc ningú, però la meva veïna del quart segona, una vídua que viu amb set gats, ella sí que es pot queixar amb raó que també està vetada a TV3. A més a més, s'assembla molt a en Cotarelo, raó de més per elevar la queixa on faci falta. «Per què aquest senyor que sembla el meu doble pot sortir al FAQS i jo no?», pot lamentar amb tota la raó del món la senyora Engràcia, a qui per més inri en Cotarelo li ha copiat fins i tot l'estilisme en el vestir. O surten per TV3 totes les senyores d'edat avançada que semblen Cotarelos -si bé més intel·ligents-, o no hi surt ningú, ja n'hi ha prou d'enxufisme.