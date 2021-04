La farmacèutica Hipra ha situat Amer i les comarques gironines en el mapa en els últims dies. Un exemple de lideratge que arriba des del sector privat i que suposa una injecció d'autoestima per a tots els gironins després d'un any complicat. Tenir a prop algú que destaca i que contribueix a l'esperança de recuperar la vida que el virus ens va robar et fa sentir cert orgull.

No oblidem que a Girona l'economia ha patit més que a cap altra província i ens hem adonat de la dependència que tenim del turisme. L'època del «Girona rai» va passar a la història i, malgrat el progrés econòmic i social viscut les últimes dècades, ja fa temps que altres territoris a Catalunya, com l'àrea de Taragona i Reus, creixen més que nosaltres. Allà, com passa aquí, arrosseguen dèficits d'inversió històrics, però tant la potència productiva del sector empresarial (sobretot la indústria) com els nivells de renda dels ciutadans han evolucionat millor que a Girona.

És en la indústria on hem de trobar algunes de les úniques bones notícies empresarials dels darrers mesos a Girona, com l'evolució a l'alça de les exportacions. Davant una classe política que ha suspès en lideratge i estratègia, benvinguts els empresaris audaços, els investigadors i els empleats amb empenta que treballen per fer efectiva la recuperació.