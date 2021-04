No en tenim prou amb la terrible pandèmia mundial de la covid-19 -tot i el que puguin dir negacionistes o els que no volen veure ni admetre la realitat- que també hem d'aguantar la pandèmia política i, el pitjor de tot, per a aquesta no hi ha vacuna possible. A tots els nivells la política s'ha impregnat de populisme. I aquest populisme està dotat de tal negativitat i simplisme que fa que la crisi de la societat i els seus valors quedin destruïts a poc a poc. La desafectació entre la ciutadania i els polítics és cada vegada més gran i potser fins i tot insalvable. En tindríem prou amb els dits d'una mà per comptar els polítics que més o menys han sabut gestionar les necessitats de la societat davant de la crisi sanitària. Són molt pocs. No es pot actuar acumulant errors un darrere de l'altre i, el que és pitjor, no aprendre d'aquests errors. La imatge que es transmet és d'absoluta ineficàcia. En l'àmbit més local hem destruït en poc temps tot un sistema sanitari públic de primer ordre. Admirat fins i tot més enllà de les nostres fronteres. Mentre arriba a compte gotes l'esperada vacuna, que almenys obre un bri d'esperança, haurem d'aguantar el virus de la majoria de polítics sense capacitat de gestionar una crisi que, per desgràcia, d'una manera o altra ha afectat a cada un de nosaltres.