A la meva edat només em refio dels comunistes

Hi ha un fons covid del govern espanyol repartit a les comunitats autònomes de 16.000 milions d'euros. És molt o poc? Anem a posar un exemple de referència. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A, més coneguda com Sareb o banc dolent i que hauria de ser conegut com el banc d'Ali Babà es va crear l'any 2012, per posar els «actius» dels bancs en fallida. De fet tots els bancs estaven en fallida si no els rescata el BCE. De fet, al banc hi van posar les seves operacions tòxiques. Un ministre va dir que guanyaria un 15% durant 15 anys. Tot era mentida, és clar. Van dir que el banc es constituïa el desembre de 2012 amb 107.121 milions d'euros en actius –de qualsevol cosa en deien actius– i ho van comprar per valor de la meitat 50.781. L'estat ha aportat més de 52.000 milions d'euros entre capital, deute subordinat i deute avalat. A més va fer un SWAP, un derivat financer per protegir el deute de la Sareb de «posibles subidas de tipo de interés». Total, que van perdre 2.265 milions més. Entre els «actius» en diuen i líquids hi havia 13 milions de metres quadrats de camps de cols a preu de caviar.

Eusrostat ara diu que els diners que encara deu Sareb se'n faci càrrec l'estat, són 35.000 milions. I que en el pressupost de 2020 ja se'n facin càrrec de 10.000 milions.

Tot plegat és brutal. De fet, aquests economistes neoliberals arriben a dir que Abengoa, una empresa del complex industrial/militar te «Fons propis negatius» és a dir un deute descomunal. Creuen que som idiotes. Els directius de la CAM, els jutges els han exonerat després de crear un forat descomunal i haver-se repartit dietes il·legals. Cristina Cifuentes ha estat exonerada pel cas Púnica i a la família Franco els jutges diuen que cal tornar-los els béns que hi havia dins del Pazo de Meirás. També a Rodrigo Rato els jutges el van exonerar de l'estafa més monumental de la història financera espanyola. Van falsificar totalment les auditories per sortir a borsa. I no passa res.

I els de la UE volen que els jutges ultres que han manat els darrers 22 anys manin fins l'infinit escollint-se entre ells. No saben que aquí no tenim jutges antifeixistes? Amb quina legitimitat democràtica la UE que no té constitució, s'atreveix a dir al govern espanyol el que ha de fer? Es diu que hi ha descrèdit de la política però no encerta a dir-ne les causes. El neoliberalisme i el neofranquisme són els culpables de tots els mals de la política. Si regales quantitats increïbles als bancs i a les empreses però no pots gastar ni en pensions, ni en educació, ni en serveis socials, ni en Renda Bàsica Universal, ni en invertir en el tren de rodalies, llavors si no pots donar resposta a les necessitats de la gent, el descrèdit està servit. El problema fonamental és que els rics tenen consciència de classe i els treballadors no. Jo he arribat a una edat en què només em refio dels comunistes.