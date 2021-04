L'insult als ciutadans

Hem de fer un govern com més aviat millor, és el que transmet Esquerra des de just després de conèixer-se els resultats electorals. Hem de fer el millor acord possible en pro dels interessos dels ciutadans, és el que no es cansa de repetir Junts per Catalunya des de fa més de dos mesos. Cap dels dos missatges és veritat. ERC té pressa perquè ha guanyat Junts i vol arribar a la presidència ràpidament -no fos cas que se'ls escapés-; i Junts vol retardar la investidura tant com pugui pels interessos de partit. A tots dos els importa tres raves el fet que fa molt de temps que tenim un govern provisional, que tenim una situació de pandèmia i en conseqüència una crisi econòmica i social que precisen urgentment un executiu fort, que tenim necessitat d'un lideratge que impregni confiança a la societat per sortir del forat. La negociació llarga, pesada, enrocada i a estones inexistent és un insult a la ciutadania. Dit això; estàvem avisats. Quan vam emetre el nostre vot, sabíem almenys dues coses: 1-que l'independentisme guanyaria i activaria el cordó sanitari al PSC i 2-que dos partits que han estat incapaços d'entendre's durant anys, que han prioritzat la batalla per davant de la gestió, serien igual d'incapaços d'arribar a un acord amb humilitat i seriositat. Per tant, no podem plorar ni fer-nos les víctimes. Tenim el que s'ha votat i els que ens hem deixat insultar som els ciutadans.