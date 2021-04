TV3 emet un serial de presos

El programa «Presos catalans pel món», que emet la televisió catalana, serveix sobretot per fer-nos memòria, que si no fos perquè TV3 ens els treu en pantalla, ja ni sabríem qui són en Junqueras, en Romeva, els dos que se'm confonen i anomeno indistintament Tururull i no recordo quins altres. El serial té un indubtable valor didàctic, ja que recorda als ciutadans que qui se salta la llei sol acabar a la presó. Pot semblar una obvietat, però a Catalunya cal recordar les obvietats, aquí la memòria és molt fràgil i els nostres governants, des de Pujol al Vivales, tendeixen a creure's per sobre del bé i del mal.

Imagino el petit Aragonès prenent apunts davant del televisor, si és que els seus pares el deixen quedar fins a tan tard a mirar la tele, suposo que sí, al cap i a la fi és un programa educatiu.

- Veus, Pere? Si no et portes bé, pots acabar a la presó.

- Però avui m'he menjat tota la verdura i no he declarat cap republiqueta! Puc menjar gelat de postres? Sisplausisplausisplau, mama!

- És clar que sí, presidentet meu.

No és que les condicions dels nostres presos televisius es revelessin gaire penoses, seria més efectiu veure'ls en un remake d'El expreso de medianoche, però val més això que res. De tota manera, els catalans som porucs de mena, en fem prou de comprovar que els delinqüents van a la presó, encara que siguin presons de cinc estrelles, perquè ens ho pensem dues vegades abans de saltar-nos la llei.

Se'ls veia feliços, entre reixes. Crec que l'indult seria contraproduent, no pels catalans, que tant se'ns en fot, sinó per ells mateixos. A la presó són poca cosa, però són algú, fins i tot troben editorial que els publica qualsevol cosa que perpetren, per no esmentar els aplaudiments del públic del plató quan van al FAQS, això agrada. Si en surten -per indult o per compliment de pena- tornaran a ser el que eren abans de ser uns senyors presos: no res. No els serà fàcil habituar-se a la seva inanitat, que és l'estatus que els correspon atenent els seus mèrits. Hi ha molts exemples de presos que no s'adapten a la llibertat i tornen a delinquir per reingressar a la presó, on almenys són algú. Tots coneixem el trist final del Vaquilla. No el vulguem per en Junqueras.