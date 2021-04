Les vacances dels pensionistes

El control dels usuaris dels viatges de l'Imserso s'haurà de reforçar en la primera edició que s'organitzi després de la pandèmia. Com és lògic, les autoritats voldran minimitzar els riscs de la malaltia. Per això, hauran d'establir el que s'anomena «traçabilitat», o sigui, el seguiment, amb el màxim detall possible, dels moviments i contactes dels beneficiaris. Cal que la vigilància sigui estreta. Els professionals sanitaris de les àrees dels hotels han d'estar alerta per si sorgeix alguna eventualitat. Segons repeteixen des de l'Administració, tenen un pla de contingència. Amb tot, més que la seguretat, als jubilats els mouran les ganes d'evadir-se i distreure's, no en va, han superat un dels anys més angoixants de la seva vida. Les patronals hoteleres havien denunciat en 2019 la convocatòria de viatges de l'Imserso anterior a la COVID-19 davant del Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals. Els seus representants sostenien que se'ls obligava a treballar per sota dels costos. Segons els empresaris, el preu que rebien per persona havia de situar-se al voltant dels 25 euros al dia, mentre que el contracte establia que no en rebrien més de 22,5. Abans del coronavirus, l'Imserso gestionava 900.000 viatges de pensionistes per temporada. L'economia de moltes regions depenia i dependrà d'aquesta activitat. Per exemple, hi ha més d'un centenar de municipis espanyols amb balnearis, molts d'ells en zones despoblades. Aquest programa turístic per a persones de la tercera edat manté uns 12.000 llocs de treball directes i més de 68.000 d'indirectes.