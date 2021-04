Nego «ergo» existeixo

Deia Parmènides que «el que existeix existeix i el que no existeix no existeix. Et convido a meditar sobre la qüestió. Mai forçaràs a existir el que no existeix». Ens traiem el barret. El que passa al nostre voltant sol ser més transparent del que sembla. Els qui van pel carrer buscant gats de tres potes acaben tard o d'hora pixant fora de test.

La COVID ha aflorat un fenomen que solia passar desapercebut, però que és part de la nostra vida. Des dels que creuen que som part d'un joc d'ordinador d'una criatura intergalàctica asseguda a la tassa del vàter fins a pensar que l'actual pandèmia és obra de Bill Gates per poder inocular-nos un xip que ens convertirà en zombis i a ell en amo del planeta, qualsevol desgràcia o peripècia espectacular comptarà amb la seva teoria de la conspiració. Com és que no ens adonàrem que darrere l'assassinat de Kennedy hi havia una organització molt poderosa que aneu a saber si es tractava de la CIA, la màfia, els exiliats cubans, els castristes, el supremacisme blanc o el power Black. O, per què no, la indústria armamentística o el lobby farmacèutic o el de pompes fúnebres que sense el Vietnam deixarien de vendre armes, gases o taüts. Lee Harvey Oswald? Un xitxarel·lo que passava per allà.

Els negacionistes i conspiranoics –dues cares de la mateixa moneda– sigui el que sigui el que neguin o la conspiració que entrelluquen, estan tallats pel mateix patró. La història és sempre la mateixa. Mentre el poble analfabet creu en el virus de la COVID, que l'home ha posat peu a la lluna, que l'11-S va ser obra de jidahistes, que la mort de la princesa Diana es degué a un accident... Ells, els qui han aconseguit escapar-se del món d'ombres de la caverna platònica i veure la llum del sol, saben que darrere d'aquests esdeveniments hi ha grups molt poderosos que treballen a l'ombra per ordir un pla sinistre contra la humanitat.

En el cas de la COVID, a partir d'un fet inqüestionable com és la pandèmia s'elabora una explicació alternativa que sedueix persones que han sentit tocar campanes. Tot el que tingui a veure amb la COVID apuntalarà la teoria de la conspiració, tant si aparentment li dona suport com no. És el que se'n diu biaix de confirmació. No heu de fer més que entrar en un portal d'un negacionista. «Que tots els governs donin suport a la teoria oficial de la COVID em fa sospitar». Però en cas de discrepàncies també serà un punt a favor. «Veieu com no tots els països s'empassen la pandèmia!». En nom de la ment oberta o d'un ecumenisme científic, totes les aportacions per més extravagants que siguin seran benvingudes. Des de la medicina aiurvèdica que nega l'existència dels virus fins a suposats biòlegs que anuncien que la vacuna alterarà el material genètic passant per la negació dels tres milions de morts, tot s'aprofita.

No se us ocorri intentar convèncer un conspiranoic. Primer perquè la seva teoria és opi i és oportú mostrar-se empàtics amb les febleses humanes. I segon perquè estan empeltats de l'esperit de la ceba. Si els desmunteu un argument en treuen un altre, una nova capa de la ceba. «Ah, els morts, bé, sí, causats per un altre virus». Quin virus? «Sí, una variant del de la grip». I així ad nauseam.

A casa nostra hem teixit teories conspiratives ben amanides de nacionalisme. Recentment el catedràtic Cuevillas defensava en el judici del 27-A que darrere els atemptats podria haver-hi la mà negra del Cesid. O la teoria conspirativa que la pèrfida Espanya ha falsificat el certificat de naixement de Cervantes, santa Teresa, Cristòfol Colom... Tots ells catalans del morro fort que sens dubte estaven a favor del procés.