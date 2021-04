Laia Pèlach, una diputada que fa política de dubtosa credibilitat

Jaume Marcó i Cambó Ceràmiques Marcó

Des de Ceràmiques Marcó vàrem quedar astorats en escoltar la intervenció de la Sra. Laia Pèlach en el ple de la Diputació de Girona del dia 23 de març passat destruint el nostre treball i trajectòria sense conèixer-nos.

Vàrem voler creure que era per ignorància, encara que la tasca que duem a terme és divulgada a la nostra web i, sovint, pels mitjans de comunicació.

Aquest pensar ens va portar a adreçar-li una carta per donar-nos a conèixer i invitar-la a entrar a l'Instagram @ceramiquesmarco i a la web www.ceramiquesmarco.cat.

Una vegada informada, li vàrem demanar que tingués la dignitat de rectificar en el proper ple, programat el dia 20 d'abril passat, totes les acusacions manifestades sense fonament i amb falsedats.

Però, tal com suposàvem, la seva ètica no li va permetre rectificar. D'aquí que ens veiem obligats a publicar aquest escrit per protegir-nos de les seves acusacions i no confondre la societat.

1. Des del 1473, Ceràmiques Marcó és un obrador artístic-artesà i mai ha canviat el nom per Ceràmiques Cambó.

2. En cap moment ha cessat l'activitat, ni tan sols en aquesta etapa de la covid-19.

3. Tots els treballs de creacions artístiques en fang es fan a l'obrador.

4. Compromís i valor social són conceptes que caracteritzen Marcó. La gestió empresarial parteix dels valors que prenen com a referència l'ISO 26000.

5. Per sisè any consecutiu participem de forma altruista en el programa d'innovació pedagògica Talent creatiu i empresa promogut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Programa que té per objecte ajudar els estudiants a integrar en el seu aprenentatge l'entorn laboral d'empresa.

Només amb aquesta breu informació queda comprovat que les seves manifestacions són fetes amb total menys preu a la veritat.

Sra. Laia, que desolador constatar que ostentant càrrecs i nòmines privilegiades, faci senyera d'una ètica totalment arbitrària, marcada per una manca de valors, indecents mitges veritats i falsedats que li permetin desacreditar públicament el prestigi de tercers amb tota frivolitat.

S'ha aturat a pensar si és persona apta per ocupar al menys el càrrec de diputada provincial?

De ben segur que el seu lloc en el ple de la Diputació de Girona podria estar ocupat per alguna altra diputada amb una ètica que li permetés treballar per al progrés i la cohesió social, per contra de desacreditar amb tota frivolitat moltes de les actuacions programades per l'equip de govern.

El cementiri de Girona

Eulàlia Rodríguez - Torroella de Montgrí

«El Cementiri de Girona» és el títol del llibre escrit per Joaquim M. Puigvert, Lluís-Esteve Casellas, Lluís Muntada, Anna Gironella i Joan Boadas, i amb les fotografies de Josep M.Oliveres. Presentat recentment al cementiri Vell de Girona, narra la història i realitat d'aquest tipus d'arquitectura funerària des de diferents punts de vista i èpoques.

Justament en temps de pandèmia, en què la mort s'ha posat més en evidència que no pas en altres etapes de la vida propera de cadascú de nosaltres, és quan ens adonem de com tot allò relacionat amb ella forma part d'una realitat que costa d'acceptar i que és encara més difícil segurament d'entendre.

Llibres com aquest poden ajudar a conèixer millor l'arquitectura i les relacions humanes amb la mort en una ciutat durant les diferents èpoques fins a l'actual en els cementiris, en aquest cas en concret a Girona.

El col·legi Àgora

Dolors moscoso isern - Girona

Abans es deia escola «Mare de Déu del Mont». La Generalitat li va canviar el nom per no molestar altres cultures i religions.

El dia de Sant Jordi (o millor dit «diada d'en Jordi»?), al pati d'aquesta escola, la mainada va celebrar la festa del llibre i de la rosa. En acabar, a l'altaveu sonaven dues sardanes.

No sé si estic equivocada o tinc raó, però penso que hauria estat bé que, a més, s'hagués pogut escoltar música com un pasodoble, rock'n'roll i salsa.

A veure si l'any vinent, el professorat s'anima a fer-ho.

Casos positius per causa de les competicions esportives

Marwan Charki - Girona

Durant el mes d'abril s'han reprès les competicions esportives a Girona. Aquest fet ha generat molts casos de positius en covid-19, ja que s'han barrejat diferents grups bombolla seguint un protocol designat per la sanitat, però que no implica l'obligació de mascareta. Això ens porta a entendre els més d'una desena d'equips confinats per setmana només en un esport com és el bàsquet.

Actualment a Girona s'ha rebut un augment de casos positius del virus, del qual uns quants són deguts per esportistes que han estat amb contacte amb altres esportistes d'altres poblacions.

Segons la meva opinió, s'haurien d'augmentar les restriccions del protocol per tal de disminuir els casos de covid-19.

Ajuntament de Girona

Sorana Gabriela Rodila - Girona

Hola, vull que es publiqui aquest missatge que us envio perquè vegi tothom que l'Ajuntament de Girona es va aprofitar de la pandèmia per donar xecs d'ajudes de lloguer i fer pública la política de privacitat de dades sense el consentiment d'altres persones, la qual cosa puc comprovar fent una recerca a Google, ja que poses el nom d'una persona a qui li van regalar aquest xec d'ajuda per poder pagar el lloguer i surt el document d'identitat o residència.

M'agradaria que es fes públic perquè la gent s'assabenti que la política de privacitat de dades queda a la vista de tothom.