Els «dubtes» de la Costa Brava

Costa d'entendre que sis municipis del Baix Empordà considerin ara que el nou Pla Director de la Costa Brava els crea «inseguretat jurídica», i que amenacin de portar-lo al jutjat. Costa d'entendre perquè des de Territori es va fer una llarga tramitació i se'n va informar detalladament als ajuntaments. L'aposta de la Generalitat ha estat valenta -impedeix construir 15.000 dels 30.000 habitatges que hi havia previstos-, i ja d'entrada va suscitar algunes reticències entre ajuntaments i promotors, però ningú es va atrevir a alçar massa la veu: al cap i a la fi, «queda malament» dir que estàs en contra d'una major protecció del teu propi territori. Però ara que el planejament ja és vigent, surten aquests ajuntaments (de diferents colors polítics) amb «dubtes jurídics» i amenacen d'anar als jutjats, perquè temen haver de pagar indemnitzacions. Des de fora, però, la intenció sembla clara: a veure si aconsegueixen anul·lar tot el pla. Perquè els dubtes es poden resoldre de moltes maneres, i no necessàriament passen per anar al contenciós-administratiu. Aquests dubtes semblen només una excusa, i més quan des de Territori s'ha garantit que la llei servirà com a «paraigua» legal dels ajuntaments i està disposat a fer tots els aclariments que facin falta.