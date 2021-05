Qui acaba l'ESO hauria de tenir dret al seu certificat

ARIADNA QUER, CÈLIA VIDAL i joan toledo

Per molt estrany que pugui semblar, en ple segle XXI encara existeix la possibilitat que un o una jove amb un pla individualitzat pugui no aconseguir el graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) tot i assolir les competències que se li especifiquen.

Actualment, els centres i el professorat són qui s'encarreguen de decidir si s'atorga el certificat a l'estudiant i no hi ha cap llei o decret al darrere que ho reguli. Aquesta decisió, que en cas de ser negativa pot influir molt negativament en el desenvolupament tant personal com professional de l'estudiant i, sobretot, en el seu propi reconeixement, no hauria de recaure en el criteri d'unes poques persones no especialitzades en aquest àmbit de l'educació. Com a mínim, hi hauria d'haver unes bases, una normativa en la qual fonamentar-se o, per altra banda i anant una mica més enllà, donar la potestat a les professionals especialitzades que dissenyen els plans individualitzats sobre la certificació del graduat en aquests tipus de casos.

Encara que el certificat contingui un asterisc indicant que s'ha aconseguit mitjançant un pla individualitzat, però almenys que es reconegui oficialment la feina feta, l'esforç i les competències adquirides per l'estudiant. D'això se'n diu equitat. I seria un pas més cap a un sistema educatiu inclusiu de qualitat.

Anar a votar un dimarts?

Neus Urgell Sánchez GIRONA

Eleccions un dimarts? I si treballo? Per què a Madrid votaran un dia laborable?

Normalment, quan s'acaba el mandat d'un president/a es convoquen eleccions i se celebren un diumenge, però en aquest cas, en les eleccions de la comunitat autònoma de Madrid, votaran un dimarts.

Aquest fet és a causa que es van produir unes mocions de censura per part de Podem, Ciutadans i PSOE al PP a Múrcia. Això va precipitar que Isabel Díaz Ayuso convoqués l'avançament de les eleccions autonòmiques.

Dreta llei, en precipitar unes eleccions, aquestes s'han de celebrar cinquanta-quatre dies després de convocar-les. És per això que ha caigut en el dimarts 4 de maig sense tenir en compte si era laborable o no.

Els madrilenys poden estar tranquils perquè si l'horari electoral no els coincideix amb la seva jornada laboral, no tenen cap problema. En cas de coincidir de dos a quatre hores, tenen un permís de dues hores. En cas de coincidir de quatre a sis hores, rebran un permís de tres hores. I per últim, en cas de coincidir més de sis hores, gaudiran d'un permís de quatre hores per anar a votar.

Tenint en compte que a Catalunya, vam votar un dijous l'any 2017, aquesta situació no ens hauria de sorprendre tant, però tot i això no cal alarmar-se, perquè tot té una explicació i unes solucions.

Conèixer el pont vell de Castelló d'Empúries

Salvador Famoso Arnau Avinyonet de Puigventós

El passat dimecres 28 d'abril en l'edició del Diari de Girona, en la seva pàgina 15, ens informa que el «Govern protegeix el pont vell de Castelló». L'article és signat per ACN. Barcelona.

En l'article fa una descripció d'algunes característiques respecte l'arquitectura del pont. Ara voldria fer alguns aclariments des del meu punt de vista.

En primer lloc dir: que l'arquitectura del pont era romànica en el seu naixement. Segurament l'autor de la notícia s'hagi recolzat en publicacions del segle passat, a on sense cap criteri tècnic el pont era citat com a gòtic.

En segon terme, les arcades actuals responen a unes actuacions puntuals, per fets que motivaren els aigüats en diverses èpoques. Segons les quals s'haguera d'obrar el més ràpid possible. La majoria d'arcades estan assentades damunt les restes del pont romànic, motiu pel qual tenen mides desiguals.

Referent a les arcades d'estil de «carpanell», dir que no són tres, si no una que fou l'última en construir-se en el segle XVIII per ruptura de l'anterior.

Altrament, no s'ha fet cap referència a l'única arcada primitiva. La romànica!

En l'any 2008 vaig ser autor del llibre El pont vell de Castelló d'Empùries. Una memòria arquitectònica, constructiva i històrica del passat. (Edita: Ajuntament de Castelló d'Empúries). En el qual detallo i amplio tots aquets aspectes.

Salut mental

Anna Arumi Francitorra

Escric aquesta carta per destacar el fet que crec que s'hauria de parlar a les escoles sobre salut mental i sobre les malalties relacionades amb aquest àmbit. Durant l'ESO i Batxillerat es fa esport obligatòriament perquè es considera que és molt important per a la salut dels alumnes fer alguna activitat física, no entenc llavors, perquè no es dedica temps al fet que els alumnes aprenguin i coneguin més sobre la importància de la salut mental. Malauradament els joves desconeixen aquest tema i no és fins a experimentar-ho per tu mateix, que es veuen obligats a descobrir i conèixer aquest món tan complicat però també tan important.

Per això, demano des d'aquí que es plantegi afegir al pla escolar formació pels alumnes sobretot adolescents sobre la salut mental.

Esperant Temps de Flors

marina BADENAS POCH GIRONA

Em vaig assabentar que finalment Temps de Flors es farà, que la nostra Girona tornarà a engalanar-se amb les seves millors sedes, i obrirà les portes als visitants. Cada any esperem aquestes dates amb ganes, ganes de gaudir de les olors de les flors, dels llocs que només trepitgem aquests dies, i del so de la gent trepitjant els nostres carrers. Aquest any ens farà especial il·lusió, viure un raig de llum després de tot aquest any a la foscor i tristesa.

Però m'agradaria que la ciutat sentís goig tot l'any dels seus carrers i d'aquests espais que sovint oblidem, que no visitem, que no cuidem.

Estaria bé que el consistori també treballés per oferir-nos els espais més atractius, que obrís més sovint espais que sempre tenim tancats, en resum ens fes gaudir de la ciutat.

Qui sap si esperant Temps de Flors per recrear-se de la ciutat, oblidem fer-ho la resta de l'any.