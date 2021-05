Un conseller neoliberal

Ramon Tremosa, conseller d'Empresa i Coneixement en funcions, afirma que la fàbrica de bateries per a cotxes elèctrics vindrà a Catalunya si «l'Estat espanyol permet que els mecanismes de mercat funcionin correctament». És la plasmació de la doctrina neoliberal combinada amb la visió de l'independentisme d'un estat central culpable de tots els mals.

És la defensa dels mecanismes de mercat (la interacció entre la demanda i l'oferta) que són capaços per si mateixos de solucionar de manera eficient els problemes econòmics.

La teoria de les «expectatives racionals» i del «mercat eficient», una fal·làcia que empara una opció ideològica conservadora, postula que els agents econòmics disposen d'informació «suficient» i «perfecta» per prendre decisions «eficients». Això implica que la interferència dels governs és innecessària i fins i tot contraproduent.

La realitat, però, ensenya que els mecanismes de mercat mai funcionen correctament, i són habituals les fallades que fan imprescindibles les intervencions de l'Estat.

De fet, aquestes teories es tradueixen, per exemple, en despreocupar-se de les empreses que se'n van de Catalunya, en no anar a la reunió de la Seat per definir el futur del cotxe elèctric i la fàbrica de bateries o en la passivitat en el tancament de Nissan.

A l'acte de Martorell, el conseller va donar l'excusa infantil de la presència del rei Felip VI i de Pedro Sánchez. Una vegada consumada la rebequeria, la Generalitat quedava fora de joc en un projecte vital per a la indústria de l'automòbil enmig d'una competència ferotge entre comunitats autònomes.

Pel que fa a la clausura de Nissan, va anunciar que hi havia potencial per ubicar una empresa logística o una planta de Tesla en terrenys que ocupava la marca japonesa. Els sindicats van criticar un artista de les fake news que feia volar coloms.

Tampoc li preocupa gaire el degoteig constant d'empreses que marxen de Catalunya i surt amb un ciri trencat dient que «Catalunya compta cada vegada amb més presència d'empreses estrangeres». Amb tot, pica l'ullet a La Caixa perquè torni a Barcelona.

Ramon Tremosa confia que la «mà invisible» del mercat assignarà la fàbrica de bateries a la zona a prop de Martorell perquè prevaldrà l'eficiència del mercat. Segons ell, «tot allò que Catalunya té avui de potència logística natural ho té pel talent i per l'esforç de generacions, no pas donat pel medi físic o natural». És un il·lús o un pallús?

El conseller rebla el clau insistint que: «Si nosaltres fóssim un estat, (...) aquestes empreses ja haurien aterrat a Catalunya». Vaja, per un neoliberal predicar que un estat propi és fonamental per atraure inversions és una incongruència majúscula.

Quina petulància tragina aquest home!